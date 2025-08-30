Шахтер Донецк

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
30 августа 2025, 23:52 | Обновлено 30 августа 2025, 23:53
Шахтер – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4 тура Украинской Премьер-лиги

Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 31 августа, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Александрия». Матч пройдет во Львове на «Арене Львов», игра начнется в 18:00.

Донецкая команда в середине недели провела непростой матч плей-офф квалификации Лиги конференций, в дополнительное время вырвав победу у швейцарского «Серветта». В нынешнем чемпионате «горняки» одержали 2 победы и одну встречу завершили вничью. «Александрия» находится на дне турнирной таблицы: «желто-черные» уступили в трех матчах. В УПЛ команды ранее провели 37 очных дуэлей, в которых 26 раз побеждал «Шахтер», 4 раза успех праздновали александрийцы и 7 раз была зафиксирована ничья.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
