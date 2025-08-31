Шахтер Донецк

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шахтер – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
31.08.2025 18:00 - : -
31 августа 2025, 03:25 | Обновлено 31 августа 2025, 03:27
Шахтер – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Начало эры «без Судакова», эра «без Кевина» – под вопросом

Шахтер – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 31 апреля, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и «Александрия». Стартовый свисток рефери Клима Заброды из Киева прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Шахтер


В этом году донецкий «Шахтер» активно вовлечен в события дедлайна летнего трансферного рынка. Переход полузащитника Георгия Судакова в португальскую «Бенфику» уже является фактом, и в последний день лета клуб может покинуть еще один ключевой игрок основного состава – бразилец Кевин. Поэтому забот и хлопот у менеджмента «горняков» в ближайшие сутки может быть даже больше, чем собственно у команды.

Другой важный фактор предстоящей игры – «Шахтер» станет первой командой, которая в этом сезоне сыграет на «Арене Львов». Там как раз завершили менять газон, поэтому подопечные Арды Турана смогут самостоятельно протестировать качество обновленного покрытия. Еще один момент – день проведения встречи. В последнее воскресенье августа традиционно отмечается День шахтера и день украинского города Донецк, поэтому клуб попросту не может остаться в стороне этого события.

А теперь переходим к спортивному контексту встречи. «Шахтер» только лишь успел вернуться в Украину после 120+ минут игрового времени в Женеве против «Серветта», которые открыли «горнякам» путь в основной раунд Лиги конференций УЕФА. Таким образом о нормальном восстановлении говорить не приходится – на этот попросту нет времени. А посему – ротация в очередной игре чемпионата ожидает команду Турана, которая и без того постоянно страдает от травм ключевых футболистов, в большей степени связанных с нагрузкой на старте сезона. Изменения в стартовом составе, очевидно, ослабляют «Шахтер», но он все равно стремится играть в уже узнаваемый футбол турецкого тренера. Посмотрим, насколько сильно эта ротация скажется на этот раз.

Александрия


Мы говорим в контексте «Шахтера» об усталости после еврокубков. Хотелось бы говорить в подобном ключе и об «Александрии», но увы. Команда Кирилла Нестеренко должна сейчас думать лишь о том, как заработать хотя бы первый балл в новой кампании на внутренней арене, тогда как ее еврокубковые выступления завершились на играх против сербского «Партизана» еще в последний день июля.

С учетом того, что после этой неудачи мы увидели поражения «полиграфов» от «Кудровки» (1:3), «Оболони» (0:1) и «Металлиста 1925» (1:4), напрашивается очевидный вывод – та команда, которая в прошлом сезоне финишировала второй, осталась в истории. Пусть и славной, но истории. Нынче Нестеренко строит коллектив фактически с нуля. А тут и проблемы с дисциплиной, за что получил длительную дисквалификацию Мигел Кампуш, и отстранение от работы с основной командой капитана Кирилла Ковальца после все той же игры против «Кудровки».

Какие перспективы могут быть у команды в дальнейшем по ходу сезона, если она стартует с трех поражений при том, что двое из соперников были новичками текущего розыгрыша? Конечно, рубить с плеча не охота, но достаточно просто посмотреть в календарь «Александрии», где после «Шахтера» будут ЛНЗ, две игры против «Динамо»: в чемпионате и Кубке, а также «Карпаты» в ближайший месяц, чтобы понять – с очками у «полиграфов» будет очень туго. И тут уж не знаешь, какую сторону выбрать – за плохие результаты обычно спрашивают с тренера, но, позвольте, после ухода Руслана Ротаня и ряда ключевых футболистов того стартового состава как-то не возникает желания во всем обвинить Нестеренко и его штаб.

История встреч


Футбольные пути «Шахтера» и «Александрии» ранее пересекались 38 раз в рамках Премьер-лиги и Кубка Украины. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «горняков» – 27 успешных игр против 4 у «полиграфов», а еще 7 матчей завершились вничью. Разница голов – 27:4. Крупнейшая победа «Шахтера» – 5:0 (2003), «Александрии» – 2:0 (2021). Команды последний раз играли между собой в начале апреля, когда на стадионе «Ника» гол Кевина в овертайме обусловил кубковую победу «Шахтера» (1:0).

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 34-летний Клим Заброда из Киева, который на своем счету имеет уже 19 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Валентин Куцев и Петр Котубей, а резервным арбитром отработает Дмитрий Осауленко. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Дмитрием Панчишиным и Виталием Скоблей. У Заброды есть опыт проведения матчей с участием «Шахтера» – победа над «Эпицентром» в первом туре (1:0), тогда как с «Александрией» он также пересекался 1 раза – победа над Колосом в этот же день годом ранее (2:1).

Ориентировочные составы


«Шахтер»: Ризнык – Азарови, Марлон Сантос, Бондарь, Конопля – Назарина, Бондаренко, Педриньо да Силва – Швед, Элиас, Лукас.

«Александрия»: М. Шевченко – Ндика, Беиратче, Боль, Скорко – Мишнев, Шостак, Козак – Цара, Амарал, Хуссейн.

Фора Шахтера -1.5 1.59
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
