ТУРАН: «Шахтер провел два отличных месяца. Хотим построить сильную команду»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал пресс-конференцию после победы в матче УПЛ с «Александрией» (2:0):

– Прежде всего хочу поблагодарить своих игроков: 120 минут последнего противостояния в рамках отбора Лиги конференций, длительные поездки и та реакция, которую они сегодня продемонстрировали на поле с учетом всех вышеупомянутых обстоятельств – это действительно невероятно.

Это первая часть моего пребывания здесь, в Украине, и мне и моей тренерской команде очень важно чувствовать, что мы здесь не одни. И мои футболисты, безусловно, дали мне возможность почувствовать то, что я здесь не один. Своей игрой, своими стараниями они не дали мне ни минуты ощущения, что я остался без поддержки.

Сейчас, думаю, мы провели два невероятно выдающихся месяца. Конечно, хотелось бы лучших результатов как в матче с «Карпатами», так и в противостоянии с «Панатинаикосом». Но такое случается, и мы также будем это изучать и анализировать. И снова резюмируя все сказанное выше, я безмерно благодарен своим игрокам и могу лишь аплодировать им стоя.

– Поздравляю с победой. Сегодня ваша первая домашняя игра в Украине. Как можете оценить атмосферу на стадионе?

– Атмосфера невероятная. И видеть людей на трибунах, которые улыбаются, искренне радуются, – это невероятный спектр эмоций. Очень рад, что мог за этим наблюдать как тренер команды, проводившей свой домашний поединок. Но, конечно, я бы очень хотел, чтобы стадион был забит до отказа, чтобы больше болельщиков могли прийти на матч чемпионата Украины. И я, конечно, не очень хотел бы говорить о войне, поскольку все, что происходит, вызывает грусть, как и все эти обстоятельства, возникающие вследствие этих ужасных жизненных событий.

Но видеть этих маленьких детей, которые улыбаются на трибунах, осознавать, что благодаря футболу они могут отвлекаться от суровой и несправедливой реальности – это, безусловно, заставляет улыбаться вдвойне. И также мне рассказывали мои коллеги об атмосфере, которая царила на «Донбасс Арене», когда «Шахтер» мог играть на домашнем стадионе…

Так что я просто не могу представить, какой должна была быть атмосфера, когда 45 тысяч болельщиков, полностью забитый стадион – это, наверное, было просто невероятно. И влияние болельщиков на игру команды, на ход событий на поле – оно было чрезвычайным. И я лишь могу представить, насколько быстрее мы могли бы приблизиться к топ-показателям нашей игры, если бы имели возможность проводить матчи на домашнем стадионе и при заполненных трибунах.

– Команда выглядела достаточно свежей, несмотря на тяжелый матч и переезд. Считаете ли вы, что, подходя к осени, сможете проводить по два матча в неделю и при этом не проседать физически?

– На мой взгляд, с нашей тренировочной формой нет никаких проблем, мы провели насыщенные сборы и прекрасно подготовили команду именно физически. Другое дело, что у многих наших игроков из-за их короткой юной карьеры еще нет именно большой тренировочной истории. Как показывает практика, восстанавливаться в период 25–30 лет, когда за плечами много противостояний, немного проще благодаря правильной адаптации организма.

В нашей команде много исполнителей в возрасте от 18 до 23 лет, поэтому иногда им бывает сложнее восстанавливаться от травм. Сейчас мы также работаем над поиском специалиста, который мог бы анализировать качественную форму наших игроков. И это очень важно в контексте поездок, пересечения границ, что, к сожалению, забирает больше сил и времени, чем при нормальных обстоятельствах. Это важно, поскольку каждая деталь имеет свою экзистенциальную роль, каждая мелочь может напрямую повлиять на успех команды.

– В заявке на матч не было новичков. Насколько они сейчас готовы присоединиться? И вопрос про Кевина: почему его сегодня не было в заявке?

– Что касается непосредственно наших недавних подписаний, то мы доверяем всем нашим футболистам, нам важно, чтобы они были готовы в нужный момент в нужном месте без всякой спешки, поскольку только таким образом можно провести их адаптацию и интеграцию в новый коллектив. Так что они появятся в обойме, как только мы сочтем, что это нужно. А что касается Кевина и Георгия Судакова, то об их трансферах в «Фулхэм» и «Бенфику» клуб, думаю, объявит в ближайшее время.

Это часть нашей стратегии, условие, при котором я пришел в этот клуб, мы на эту тему много общались с Дарио Срной, Сергеем Палкиным, президентом Ринатом Ахметовым и знаем, что это тот вектор, в котором мы должны строить команду. Конечно, непросто терять двух ключевых и ведущих игроков. Как я подчеркивал в двух предыдущих ответах, они очень помогли мне непосредственно в процессе прихода в команду и в адаптации, давали готовый результат, поэтому нам нужно хорошо поработать, чтобы качественно их заменить. Но мы доверяем той стратегии, о которой говорили с Дарио Срной, с другими топ-менеджерами.

Мы намерены построить сильную команду, которая сумеет выиграть еврокубок и принести Украине трофей. Это не делается за один день. В качестве примера я привожу команду Пепа Гвардиолы и его «Манчестер Сити». Им понадобились годы, чтобы выстроить систему, которая регулярно может обеспечивать положительный результат и завоевывать трофеи. Что касается Георгия и Кевина, то они – невероятные ребята, просто замечательные люди в дополнение к тому, что являются чрезвычайно качественными исполнителями. Я искренне желаю им успешной карьеры, чтобы их обходили травмы, чтобы они завоевали много титулов и трофеев. И я действительно рад, что мы смогли помочь им реализовать их мечты, как и они смогли помочь нам реализовать наши.