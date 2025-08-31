Турнирная таблица УПЛ. Динамо без потерь, Шахтер и Колос – в топ-3
С 29 по 31 августа состоялись матчи 4-го тура Украинской Премьер-лиги
С 29 по 31 августа прошел 4-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.
В пятницу было сыграно два матча, три игры прошли в субботу и три поединка – в воскресенье.
Киевское Динамо после разгрома Полесья (4:1) остается лидером УПЛ (12 очков).
Донецкий Шахтер одержал победу над Александрией (2:0) и занимает второе место (10 баллов).
Также 10 пунктов Колос из Ковалевки, Кривбасс набрал 9 баллов.
На дне турнирной таблицы находятся Эпицентр и Александрия, которые идут без набранных пунктов.
🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам сезона УПЛ 2025/26
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ Украинская Премьер-лига
4-й тур. 29–31 августа
- 29.08. 15:30. Полтава – Заря – 1:4
- 29.08. 18:00. Кудровка – Карпаты – 2:2
- 30.08. 13:00. Кривбасс – Оболонь – 2:1
- 30.08. 15:30. Колос – Эпицентр – 1:0
- 30.08. 18:00. Металлист 1925 – Рух – 2:0
- 31.08. 13:00. ЛНЗ Черкассы – Верес – 0:2
- 31.08. 15:30. Динамо – Полесье – 4:1
- 31.08. 18:00. Шахтер – Александрия – 2:0
🏆 Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|13.09.25 18:00 Оболонь - Динамо Киев31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев
|12
|2
|Шахтер Донецк
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|13.09.25 18:00 Металлист 1925 - Шахтер Донецк31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк
|10
|3
|Колос Ковалевка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|14.09.25 15:30 Заря - Колос Ковалевка30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка01.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс
|10
|4
|Кривбасс
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|14.09.25 13:00 Кривбасс - Полесье30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс09.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 192501.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс
|9
|5
|Заря
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|14.09.25 15:30 Заря - Колос Ковалевка29.08.25 Полтава 1:4 Заря18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс11.08.25 Заря 2:1 Кудровка02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы
|7
|6
|Металлист 1925
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|13.09.25 18:00 Металлист 1925 - Шахтер Донецк30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192509.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 192504.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь
|7
|7
|Оболонь
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|13.09.25 18:00 Оболонь - Динамо Киев30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь10.08.25 Оболонь 1:0 Александрия04.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь
|7
|8
|ЛНЗ Черкассы
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|13.09.25 18:00 Александрия - ЛНЗ Черкассы31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы
|7
|9
|Кудровка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|12.09.25 18:00 Верес - Кудровка29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава11.08.25 Заря 2:1 Кудровка03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия
|7
|10
|Полесье
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|14.09.25 13:00 Кривбасс - Полесье31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье
|3
|11
|Рух Львов
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|13.09.25 13:00 Рух Львов - Эпицентр30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава
|3
|12
|Полтава
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|14.09.25 18:00 Карпаты Львов - Полтава29.08.25 Полтава 1:4 Заря17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава08.08.25 Полтава 1:0 Верес01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава
|3
|13
|Верес
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|12.09.25 18:00 Верес - Кудровка31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк08.08.25 Полтава 1:0 Верес02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев
|3
|14
|Карпаты Львов
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|14.09.25 18:00 Карпаты Львов - Полтава29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье
|3
|15
|Эпицентр
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|13.09.25 13:00 Рух Львов - Эпицентр30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк
|0
|16
|Александрия
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|13.09.25 18:00 Александрия - ЛНЗ Черкассы31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192510.08.25 Оболонь 1:0 Александрия03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия
|0
