Турнирная таблица УПЛ. Динамо без потерь, Шахтер и Колос – в топ-3

С 29 по 31 августа прошел 4-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.

В пятницу было сыграно два матча, три игры прошли в субботу и три поединка – в воскресенье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо после разгрома Полесья (4:1) остается лидером УПЛ (12 очков).

Донецкий Шахтер одержал победу над Александрией (2:0) и занимает второе место (10 баллов).

Также 10 пунктов Колос из Ковалевки, Кривбасс набрал 9 баллов.

На дне турнирной таблицы находятся Эпицентр и Александрия, которые идут без набранных пунктов.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам сезона УПЛ 2025/26

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

4-й тур. 29–31 августа

29.08. 15:30. Полтава – Заря – 1:4

– 1:4 29.08. 18:00. Кудровка – Карпаты – 2:2

30.08. 13:00. Кривбасс – Оболонь – 2:1

– Оболонь – 2:1 30.08. 15:30. Колос – Эпицентр – 1:0

– Эпицентр – 1:0 30.08. 18:00. Металлист 1925 – Рух – 2:0

– Рух – 2:0 31.08. 13:00. ЛНЗ Черкассы – Верес – 0:2

– 0:2 31.08. 15:30. Динамо – Полесье – 4:1

– Полесье – 4:1 31.08. 18:00. Шахтер – Александрия – 2:0

🏆 Турнирная таблица УПЛ

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Динамо Киев 4 4 0 0 14 - 3 13.09.25 18:00 Оболонь - Динамо Киев 31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье 16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев 08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев 02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев 12 2 Шахтер Донецк 4 3 1 0 8 - 3 13.09.25 18:00 Металлист 1925 - Шахтер Донецк 31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия 17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк 10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк 03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк 10 3 Колос Ковалевка 4 3 1 0 5 - 2 14.09.25 15:30 Заря - Колос Ковалевка 30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр 16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов 10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка 01.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс 10 4 Кривбасс 4 3 0 1 8 - 5 14.09.25 13:00 Кривбасс - Полесье 30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь 18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс 09.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 1925 01.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс 9 5 Заря 4 2 1 1 8 - 5 14.09.25 15:30 Заря - Колос Ковалевка 29.08.25 Полтава 1:4 Заря 18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс 11.08.25 Заря 2:1 Кудровка 02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы 7 6 Металлист 1925 4 2 1 1 6 - 3 13.09.25 18:00 Металлист 1925 - Шахтер Донецк 30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов 16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 1925 09.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 1925 04.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь 7 7 Оболонь 4 2 1 1 4 - 3 13.09.25 18:00 Оболонь - Динамо Киев 30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь 15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь 10.08.25 Оболонь 1:0 Александрия 04.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь 7 8 ЛНЗ Черкассы 4 2 1 1 3 - 2 13.09.25 18:00 Александрия - ЛНЗ Черкассы 31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес 17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы 09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр 02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы 7 9 Кудровка 4 2 1 1 9 - 6 12.09.25 18:00 Верес - Кудровка 29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов 17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава 11.08.25 Заря 2:1 Кудровка 03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия 7 10 Полесье 4 1 0 3 3 - 7 14.09.25 13:00 Кривбасс - Полесье 31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье 17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы 10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка 03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье 3 11 Рух Львов 4 1 0 3 4 - 10 13.09.25 13:00 Рух Львов - Эпицентр 30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов 15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь 08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев 01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава 3 12 Полтава 4 1 0 3 4 - 9 14.09.25 18:00 Карпаты Львов - Полтава 29.08.25 Полтава 1:4 Заря 17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава 08.08.25 Полтава 1:0 Верес 01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава 3 13 Верес 4 1 0 3 2 - 4 12.09.25 18:00 Верес - Кудровка 31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес 17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк 08.08.25 Полтава 1:0 Верес 02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев 3 14 Карпаты Львов 4 0 3 1 6 - 8 14.09.25 18:00 Карпаты Львов - Полтава 29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов 16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов 10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк 03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье 3 15 Эпицентр 4 0 0 4 1 - 7 13.09.25 13:00 Рух Львов - Эпицентр 30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр 16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев 09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр 03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк 0 16 Александрия 4 0 0 4 2 - 10 13.09.25 18:00 Александрия - ЛНЗ Черкассы 31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия 16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 1925 10.08.25 Оболонь 1:0 Александрия 03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия 0 Полная таблица

Инфографика