Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Турнирная таблица УПЛ. Динамо без потерь, Шахтер и Колос – в топ-3
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 22:50 | Обновлено 31 августа 2025, 23:03
1

Турнирная таблица УПЛ. Динамо без потерь, Шахтер и Колос – в топ-3

С 29 по 31 августа состоялись матчи 4-го тура Украинской Премьер-лиги

31 августа 2025, 22:50 | Обновлено 31 августа 2025, 23:03
Турнирная таблица УПЛ. Динамо без потерь, Шахтер и Колос – в топ-3
ФК Динамо

С 29 по 31 августа прошел 4-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.

В пятницу было сыграно два матча, три игры прошли в субботу и три поединка – в воскресенье.

Киевское Динамо после разгрома Полесья (4:1) остается лидером УПЛ (12 очков).

Донецкий Шахтер одержал победу над Александрией (2:0) и занимает второе место (10 баллов).

Также 10 пунктов Колос из Ковалевки, Кривбасс набрал 9 баллов.

На дне турнирной таблицы находятся Эпицентр и Александрия, которые идут без набранных пунктов.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам сезона УПЛ 2025/26

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

4-й тур. 29–31 августа

  • 29.08. 15:30. Полтава – Заря – 1:4
  • 29.08. 18:00. Кудровка – Карпаты – 2:2
  • 30.08. 13:00. Кривбасс – Оболонь – 2:1
  • 30.08. 15:30. Колос – Эпицентр – 1:0
  • 30.08. 18:00. Металлист 1925 – Рух – 2:0
  • 31.08. 13:00. ЛНЗ Черкассы – Верес – 0:2
  • 31.08. 15:30. Динамо – Полесье – 4:1
  • 31.08. 18:00. Шахтер – Александрия – 2:0

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 4 4 0 0 14 - 3 13.09.25 18:00 Оболонь - Динамо Киев31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев 12
2 Шахтер Донецк 4 3 1 0 8 - 3 13.09.25 18:00 Металлист 1925 - Шахтер Донецк31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк 10
3 Колос Ковалевка 4 3 1 0 5 - 2 14.09.25 15:30 Заря - Колос Ковалевка30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка01.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс 10
4 Кривбасс 4 3 0 1 8 - 5 14.09.25 13:00 Кривбасс - Полесье30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс09.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 192501.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс 9
5 Заря 4 2 1 1 8 - 5 14.09.25 15:30 Заря - Колос Ковалевка29.08.25 Полтава 1:4 Заря18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс11.08.25 Заря 2:1 Кудровка02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы 7
6 Металлист 1925 4 2 1 1 6 - 3 13.09.25 18:00 Металлист 1925 - Шахтер Донецк30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192509.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 192504.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь 7
7 Оболонь 4 2 1 1 4 - 3 13.09.25 18:00 Оболонь - Динамо Киев30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь10.08.25 Оболонь 1:0 Александрия04.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь 7
8 ЛНЗ Черкассы 4 2 1 1 3 - 2 13.09.25 18:00 Александрия - ЛНЗ Черкассы31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы 7
9 Кудровка 4 2 1 1 9 - 6 12.09.25 18:00 Верес - Кудровка29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава11.08.25 Заря 2:1 Кудровка03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия 7
10 Полесье 4 1 0 3 3 - 7 14.09.25 13:00 Кривбасс - Полесье31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье 3
11 Рух Львов 4 1 0 3 4 - 10 13.09.25 13:00 Рух Львов - Эпицентр30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава 3
12 Полтава 4 1 0 3 4 - 9 14.09.25 18:00 Карпаты Львов - Полтава29.08.25 Полтава 1:4 Заря17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава08.08.25 Полтава 1:0 Верес01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава 3
13 Верес 4 1 0 3 2 - 4 12.09.25 18:00 Верес - Кудровка31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк08.08.25 Полтава 1:0 Верес02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев 3
14 Карпаты Львов 4 0 3 1 6 - 8 14.09.25 18:00 Карпаты Львов - Полтава29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье 3
15 Эпицентр 4 0 0 4 1 - 7 13.09.25 13:00 Рух Львов - Эпицентр30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк 0
16 Александрия 4 0 0 4 2 - 10 13.09.25 18:00 Александрия - ЛНЗ Черкассы31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192510.08.25 Оболонь 1:0 Александрия03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия 0
Полная таблица

Инфографика

По теме:
ТУРАН: «Шахтер провел два отличных месяца. Хотим построить сильную команду»
ФОТО. Жена Судакова эмоционально обратилась к мужу после его трансфера
Арда ТУРАН: «Шахтер играл невероятно. Так реагировать после 120 минут»
Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Металлист 1925 выбор редакции Колос Ковалевка Рух Львов статистические расклады ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
a.fedorenko1953
"Яка гадость - ця ваша Пріздець Лажа !((( Напівздохлі у ЄК Диня та Кроти, вдома без жодних проблем розкатують своїх прямих конкурентів.
Схоже все домовлено- ви нам гаратовані місця у  ЛЧ та  ЛЄ , а ми вам з пансько стола щось від євробонусів відстегнемо наступного сезона.  Гидко дивитися на цю фільму  на протязі 20-ти років. Всі все розуміють , але як вівці йдуть до м'ясокомбінату.
Ответить
-1
