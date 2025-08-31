Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 18:10 |
245
0

Шахтер – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча четвертого тура УПЛ

31 августа 2025, 18:10 |
245
0
Шахтер – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

В воскресенье, 31 августа, проходит матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и «Александрией».

Команды играют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинская Премьер-лига. 4-й тур

Шахтер – Александрия – 0:0 (обновляется)

Гол:

По теме:
Виталий БОЙКО: «Когда приезжаешь домой, конечно, хочется себя проявить»
Забили и растворились. Полесье потерпело разгром от Динамо в Киеве
Александр БАБИЧ: «Не хватает нападающего, который может поставить точку»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига смотреть онлайн Шахтер - Александрия
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Футбол | 31 августа 2025, 09:30 1
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина

«Фенербахче» хотел подписать украинского вратаря

ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
Футбол | 30 августа 2025, 19:06 18
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо

Богдан Михайличенко вызван в национальную команду вместо Александра Тымчика

Проблемы прошлого сезона продолжаются. Манчестер Сити проиграл Брайтону
Футбол | 31.08.2025, 18:22
Проблемы прошлого сезона продолжаются. Манчестер Сити проиграл Брайтону
Проблемы прошлого сезона продолжаются. Манчестер Сити проиграл Брайтону
Шахтер – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 31.08.2025, 16:00
Шахтер – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
Бокс | 31.08.2025, 10:02
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
31.08.2025, 09:06 7
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место Судакову. Бенфика объявила об уходе лидера
ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место Судакову. Бенфика объявила об уходе лидера
29.08.2025, 19:41 7
Футбол
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Усику нашли соперника. Его бой с Кличко должен был продать весь стадион
Усику нашли соперника. Его бой с Кличко должен был продать весь стадион
30.08.2025, 00:02 1
Бокс
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
30.08.2025, 13:33 12
Футбол
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
29.08.2025, 23:02 1
Футбол
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
30.08.2025, 07:16 127
Футбол
Леоненко отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Будет очень сложно»
Леоненко отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Будет очень сложно»
29.08.2025, 21:53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем