Шахтер – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча четвертого тура УПЛ
В воскресенье, 31 августа, проходит матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и «Александрией».
Команды играют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Украинская Премьер-лига. 4-й тур
Шахтер – Александрия – 0:0 (обновляется)
Гол:
