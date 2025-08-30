Итальянское дерби в 1/16 финала US Open 2025 завершилось досрочно

Десятый номер АТР Лоренцо Музетти из Италии вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2025.

В третьем раунде итальянец прошел своего соотечественника Флавио Коболли (АТР 26). После проигранных двух сетах и двух геймов в третьей партии Коболли отказался продолжать борьбу из-за травмы.

US Open 2025. 1/16 финала

Лоренцо Музетти (Италия) [10] – Флавио Коболли (Италия) [24] – 6:3, 6:2, 2:0, RET., Коболли

Музетти и Коболли провели первое очное противостояние.

Лоренцо в пятый раз в карьере сыграет во второй неделе турнира Grand Slam и впервые на харде. Также для Музетти это шестая победа над представителем топ-30 рейтинга АТР на мейджорах и первая на хардовом покрытии.

Следующим соперником Лоренцо будет победитель матча Хауме Мунар – Зизу Бергс.

Getty Images/Global Images Ukraine

