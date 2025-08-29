Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Спасение последних секунд. Клубы-новички Серии А определили сильнейшего
29 августа 2025, 22:04 | Обновлено 29 августа 2025, 22:10
«Кремонезе» и «Сассуоло» сошлись во втором туре

Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 29 августа, два новичка Серии А – «Кремонезе» и «Сассуоло» – встретились во втором туре чемпионата Италии.

Футбольное противостояние прошло на арене «Stadio Giovanni Zini» в Кремоне.

Первый тайм подарил позитивные эмоции хозяевам, которые забили два мяча в ворота соперника.

Казалось, что имя победителя уже очевидно, однако «Сассуоло» перевернул игру. Гости сначала сократили отставание, а позже сравняли счёт.

Ничья на табло держалась вплоть до дополнительного времени. На 90+3-й минуте судья назначил пенальти в пользу «Кремонезе», который реализовал Мануэль Де Лука.

В итоге «Кремонезе» оформил вторую подряд победу после возвращения в Серии А.

Серия А. 2-й тур, 29 августа

«Кремонезе» – «Сассуоло» – 3:2

Голы: Терраччано, 37; Васкес, 39; Де Лука, 90+3 (пен.) – Пинамонти, 63; Берарди, 73 (пен.)

Видеообзор матча

Сассуоло Кремонезе чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
