Спасение последних секунд. Клубы-новички Серии А определили сильнейшего
«Кремонезе» и «Сассуоло» сошлись во втором туре
В пятницу, 29 августа, два новичка Серии А – «Кремонезе» и «Сассуоло» – встретились во втором туре чемпионата Италии.
Футбольное противостояние прошло на арене «Stadio Giovanni Zini» в Кремоне.
Первый тайм подарил позитивные эмоции хозяевам, которые забили два мяча в ворота соперника.
Казалось, что имя победителя уже очевидно, однако «Сассуоло» перевернул игру. Гости сначала сократили отставание, а позже сравняли счёт.
Ничья на табло держалась вплоть до дополнительного времени. На 90+3-й минуте судья назначил пенальти в пользу «Кремонезе», который реализовал Мануэль Де Лука.
В итоге «Кремонезе» оформил вторую подряд победу после возвращения в Серии А.
Серия А. 2-й тур, 29 августа
«Кремонезе» – «Сассуоло» – 3:2
Голы: Терраччано, 37; Васкес, 39; Де Лука, 90+3 (пен.) – Пинамонти, 63; Берарди, 73 (пен.)
Видеообзор матча
A five-goal thriller goes Cremonese's way! 🔥#CremoneseSassuolo pic.twitter.com/ATnahxmvFE— Lega Serie A (@SerieA_EN) August 29, 2025
Matchwinner Manuel De Luca is the Panini Player of the Match! 🏆#CremoneseSassuolo pic.twitter.com/mHtABz0kqm— Lega Serie A (@SerieA_EN) August 29, 2025
