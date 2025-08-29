Брага – Линкольн Ред Импс – 5:1. Чуда не произошло. Видео голов и обзор

В четверг, 28 августа, в городе Брага (Португалия) состоялся матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26. «Брага» принимала клуб «Линкольн Ред Импс».

Разница в классе команд дала о себе знать еще в первом матче. «Брага» победила в гостях со счетом 4:0.

В домашнем матче португальский клуб отправил в ворота соперника пять мячей. И только в конце поединка «Линкольн Ред Импс» смог забить гол престижа.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4. Ответный матч. 28 августа, Португалия

Брага (Португалия) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 5:1 (первый матч – 4:0)

Голы: Карвалью, 12, Гонсало, 41, 45+1, Видигаль, 77, Пау Виктор, 82 – Гомес, 89

Видео голов и обзор матча