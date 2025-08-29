Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брага – Линкольн Ред Импс – 5:1. Чуда не произошло. Видео голов и обзор
Лига Европы
Проходит дальше Брага
28.08.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 4:0 5 : 1
Линкольн Ред Импс
Лига Европы
Брага – Линкольн Ред Импс – 5:1. Чуда не произошло. Видео голов и обзор

«Брага» во второй раз разгромила клуб из Гибралтара

Брага – Линкольн Ред Импс – 5:1. Чуда не произошло. Видео голов и обзор
ФК Брага

В четверг, 28 августа, в городе Брага (Португалия) состоялся матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26. «Брага» принимала клуб «Линкольн Ред Импс».

Разница в классе команд дала о себе знать еще в первом матче. «Брага» победила в гостях со счетом 4:0.

В домашнем матче португальский клуб отправил в ворота соперника пять мячей. И только в конце поединка «Линкольн Ред Импс» смог забить гол престижа.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4. Ответный матч. 28 августа, Португалия

Брага (Португалия) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 5:1 (первый матч – 4:0)

Голы: Карвалью, 12, Гонсало, 41, 45+1, Видигаль, 77, Пау Виктор, 82 – Гомес, 89

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Кике Гомес (Линкольн Ред Импс).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Пау Виктор (Брага).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Sandro Vidigal (Брага).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Габри Мартинес (Брага).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Габри Мартинес (Брага).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Карвальо (Брага).
видео голов и обзор Брага Линкольн Ред Импс Лига Европы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
