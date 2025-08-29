Португальский гранд за два матча Q4 Лиги Европы забил оппоненту 9 голов
Брага выиграла противостояние 4-го раунда отбора у Линкольн Ред Импс с общим счетом 9:1
28 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Брага и Линкольн Ред Импс [первый поединок – 4:0].
Встреча прошла на арене Эштадиу Мунисипал де Брага. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Португальский гранд уверенно вышел в основной этап второго по силе еврокубка.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голами за Брагу отличились Виктор Карвальо, Гонсало (дубль), Сандро Видигал и Пау Виктор. У гостей единственный мяч оформил Кике Гомес.
Линкольн Р/И осенью выступит в основном этапе Лиги конференций.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4
Ответный матч. 28 августа
Брага (Португалия) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 5:1 [первый поединок – 4:0]
Голы: Карвальо, 12, Гонсало, 45, 45+1, Видигал, 77, Пау Виктор, 82
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта в трех сетах одолела Зейнеп Сонмез во втором раунде Открытого чемпионата США
Фран Гонсалес переведен в «Реал Мадрид Кастилья»