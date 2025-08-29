Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Португальский гранд за два матча Q4 Лиги Европы забил оппоненту 9 голов
Лига Европы
Проходит дальше Брага
28.08.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 4:0 5 : 1
Линкольн Ред Импс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
29 августа 2025, 05:25 |
306
0

Португальский гранд за два матча Q4 Лиги Европы забил оппоненту 9 голов

Брага выиграла противостояние 4-го раунда отбора у Линкольн Ред Импс с общим счетом 9:1

29 августа 2025, 05:25 |
306
0
Португальский гранд за два матча Q4 Лиги Европы забил оппоненту 9 голов
ФК Брага

28 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Брага и Линкольн Ред Импс [первый поединок – 4:0].

Встреча прошла на арене Эштадиу Мунисипал де Брага. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Португальский гранд уверенно вышел в основной этап второго по силе еврокубка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за Брагу отличились Виктор Карвальо, Гонсало (дубль), Сандро Видигал и Пау Виктор. У гостей единственный мяч оформил Кике Гомес.

Линкольн Р/И осенью выступит в основном этапе Лиги конференций.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 28 августа

Брага (Португалия) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 5:1 [первый поединок – 4:0]

Голы: Карвальо, 12, Гонсало, 45, 45+1, Видигал, 77, Пау Виктор, 82

По теме:
Жеребьевка Лиги конференций. Кто для Динамо и Шахтера? Смотреть онлайн LIVE
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE
Эффектный камбек и ассист Тайсона: ПАОК отгрузил соперникам 5 мячей в Q4 ЛЕ
Линкольн Ред Импс Брага Лига Европы Пау Виктор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Теннис | 28 августа 2025, 22:17 25
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025

Марта в трех сетах одолела Зейнеп Сонмез во втором раунде Открытого чемпионата США

Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Футбол | 28 августа 2025, 08:30 2
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду

Фран Гонсалес переведен в «Реал Мадрид Кастилья»

СУДАКОВ: Посмотрел состав – думал, что не буду играть. Только сверху увидел
Футбол | 29.08.2025, 05:07
СУДАКОВ: Посмотрел состав – думал, что не буду играть. Только сверху увидел
СУДАКОВ: Посмотрел состав – думал, что не буду играть. Только сверху увидел
Динамо нашло нового вратаря, но его запрос по зарплате отпугнул клуб
Футбол | 28.08.2025, 06:36
Динамо нашло нового вратаря, но его запрос по зарплате отпугнул клуб
Динамо нашло нового вратаря, но его запрос по зарплате отпугнул клуб
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Футбол | 28.08.2025, 07:12
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
27.08.2025, 11:07 12
Футбол
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
28.08.2025, 00:16 23
Футбол
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
28.08.2025, 06:00 5
Бокс
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 30
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
27.08.2025, 08:25 3
Бокс
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем