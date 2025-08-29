Португальский гранд за два матча Q4 Лиги Европы забил оппоненту 9 голов

28 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Брага и Линкольн Ред Импс [первый поединок – 4:0].

Встреча прошла на арене Эштадиу Мунисипал де Брага. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Португальский гранд уверенно вышел в основной этап второго по силе еврокубка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за Брагу отличились Виктор Карвальо, Гонсало (дубль), Сандро Видигал и Пау Виктор. У гостей единственный мяч оформил Кике Гомес.

Линкольн Р/И осенью выступит в основном этапе Лиги конференций.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 28 августа

Брага (Португалия) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 5:1 [первый поединок – 4:0]

Голы: Карвальо, 12, Гонсало, 45, 45+1, Видигал, 77, Пау Виктор, 82