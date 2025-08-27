В четверг, 28 августа состоится поединок 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между португальской «Брагой» и гибралтарским «Линкольном Ред Импс». По киевскому времени игра начнется в 22:00. Первый матч завершился победой «Браги» со счетом 4:0.

Брага

За 3 игры в новом сезоне чемпионата Португалии коллектив набрал 7 очков, что пока позволяет ему находиться на 4 месте турнирной таблицы. Эту же строчку команда заняла по результатам прошедшего розыгрыша национальной лиги.

Путь команды по отбору еврокубков начался с минимальной победы над «Левски» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы. Потом «Брага» также без особых проблем победила румынский «ЧФР Клуж» с общим счетом 4:1.

Линкольн Ред Импс

Многолетний чемпион Гибралтара в этом сезоне творит настоящую историю для собственной страны. Команда уже гарантированно обеспечила себе участие в еврокубках, хотя она начинала свой путь с 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Там «Линкольн» разобрался с фарерским «Викингуром», однако во 2-м туре отбора проиграл «Црвеной Звезде» и вылетел в Лигу Европы. В 3-м квалификационном раунде турнира гибралтарцы неожиданно прошли армянский «Ноа» в серии пенальти.

Команда уже может похвастаться первым трофеем в сезоне – недавно Линкольн разгромил Мегпис со счетом 3:0 в матче за Суперкубок страны.

Личные встречи

До поединка на прошлой неделе команды ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

Беспроигрышная домашняя серия «Браги» длится уже 17 поединков. За это время команда одержала 14 побед и трижды сыграла вничью.

«Брага» забила 8 голов за 3 игры текущего сезона чемпионата – 3-й лучший результат среди всех команд.

«Линкольн» не смог сохранить ворота сухими в 5 из 7 еврокубковых поединках этого сезона.

Прогноз

Я поставлю на победу «Браги» с форой -2,5 и коэффициентом 1.66.