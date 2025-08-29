Лудогорец – Шкендия – 4:1 д.в. Дожали в экстратайме. Видео голов, обзор

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Проходит дальше Лудогорец
28.08.2025 20:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 4 : 1
Шкендия
Лига Европы
29 августа 2025, 18:26 | Обновлено 29 августа 2025, 18:27
Болгарский клуб забил два мяча в дополнительное время

ФК Лудогорец

В четверг, 28 августа, в городе Разград (Болгария) состоялся матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26. «Лудогорец» принимал клуб «Шкендия» из Северной Македонии.

«Лудогорец» быстро отыграл отставание в один мяч после первого матча. Затем команды обменялись голами, и игра перешла в экстратаймы.

В дополнительное время хозяевам поля удалось еще дважды поразить ворота клуба из Северной Македонии. «Лудогорец» вышел в основной раунд Лиги Европы.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4. Ответный матч. 28 августа, Болгария

Лудогорец (Болгария) – Шкендия (Северная Македония) – 4:1 д.в. (первый матч – 1:2)

Голы: Куртулуш, 9, Чочев, 24, Текпетеи, 98, Биле, 120+3 – Тамба, 64

Видео голов и обзор матча

События матча

120’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Биле (Лудогорец).
98’
ГОЛ ! Мяч забил Бернард Текпетей (Лудогорец).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Фабрис Тамба (Шкендия).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Ивайло Чочев (Лудогорец).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвин Куртулуш (Лудогорец).
Лига Европы видео голов и обзор Шкендия Лудогорец
