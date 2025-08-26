Лудогорец – Шкендия. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Матч начнется 28 августа в 20:30 по Киеву
В четверг, 28 августа состоится поединок 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между болгарским «Лудогорцем» и северомакедонской «Шкендией». По киевскому времени игра начнется в 20:30. Первый матч завершился победой «Шкендии» со счетом 2:1.
Лудогорец
Многолетний чемпион Болгарии за 5 игр текущего сезона национальной лиги набрал 13 зачетных пунктов, что позволяет ему занимать 1 место турнирной таблицы. Коллектив также является действующим победителем кубка страны – в финале «Лудогорец» минимально одолел «ЦСКА София».
Путь в еврокубках клуб начал с 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где он одолел минское «Динамо». Впоследствии болгары также прошли «Риеку», но на 3-м этапе отбора команда уступила «Ференцварошу» с общим счетом 3:0.
Шкендия
Действующий чемпион Северной Македонии за 3 игры нового сезона национальной лиги завоевал 7 баллов, что позволяет ему находиться на 3-й строчке. Однако в прошлом розыгрыше кубка «Шкендии» не удалось торжествовать – коллектив проиграл «Струге» на стадии полуфинала.
В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов македонцы прошли валлийский «Нью-Сейнтс», а впоследствии также одолели румынскую «Стяуа Бухарест». Однако в полуфинале отбора «Шкендия» уступила «Карабаху» с общим счетом 6:1.
Личные встречи
До поединка на прошлой неделе команды ни разу не встречались в очных играх.
Интересные факты
- За 5 игр текущего сезона чемпионата «Лудогорец» забил 11, а пропустил всего 1 гол – лучшие показатели среди всех команд турнира.
- Беспроигрышная домашняя серия «Лудогорца» в официальных поединках длится уже 18 игр.
- «Шкендия» забила 8 голов в 3-х играх нового сезона чемпионата – 2-й лучший результат среди всех команд.
Прогноз
Я поставлю на победу «Лудогорца» с форой –1 и коэффициентом 1.52.
20:30
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав Велетень покинет «Колос» и продолжит карьеру в составе житомирского клуба
Американец хочет увидеть чемпионский бой между Кермелом Мотоном и Ламонтом Роучем