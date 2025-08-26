Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Лудогорец
28.08.2025 20:30 - : -
Шкендия
Прогноз
26 августа 2025, 19:06
Лудогорец – Шкендия. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 28 августа в 20:30 по Киеву

ФК Шкендия

В четверг, 28 августа состоится поединок 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между болгарским «Лудогорцем» и северомакедонской «Шкендией». По киевскому времени игра начнется в 20:30. Первый матч завершился победой «Шкендии» со счетом 2:1.

Лудогорец

Многолетний чемпион Болгарии за 5 игр текущего сезона национальной лиги набрал 13 зачетных пунктов, что позволяет ему занимать 1 место турнирной таблицы. Коллектив также является действующим победителем кубка страны – в финале «Лудогорец» минимально одолел «ЦСКА София».

Путь в еврокубках клуб начал с 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где он одолел минское «Динамо». Впоследствии болгары также прошли «Риеку», но на 3-м этапе отбора команда уступила «Ференцварошу» с общим счетом 3:0.

Шкендия

Действующий чемпион Северной Македонии за 3 игры нового сезона национальной лиги завоевал 7 баллов, что позволяет ему находиться на 3-й строчке. Однако в прошлом розыгрыше кубка «Шкендии» не удалось торжествовать – коллектив проиграл «Струге» на стадии полуфинала.

В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов македонцы прошли валлийский «Нью-Сейнтс», а впоследствии также одолели румынскую «Стяуа Бухарест». Однако в полуфинале отбора «Шкендия» уступила «Карабаху» с общим счетом 6:1.

Личные встречи

До поединка на прошлой неделе команды ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

  • За 5 игр текущего сезона чемпионата «Лудогорец» забил 11, а пропустил всего 1 гол – лучшие показатели среди всех команд турнира.
  • Беспроигрышная домашняя серия «Лудогорца» в официальных поединках длится уже 18 игр.
  • «Шкендия» забила 8 голов в 3-х играх нового сезона чемпионата – 2-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на победу «Лудогорца» с форой –1 и коэффициентом 1.52.

Прогноз Sport.ua
Лудогорец
28 августа 2025 -
20:30
Шкендия
Лудогорец с форой -1 1.52
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
футбол Лига Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
