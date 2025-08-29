Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полтава – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 15:44 | Обновлено 29 августа 2025, 15:49
130
0

Полтава – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поединок четвертого тура Премьер-лиги начался 29 августа в 15:30 по киевскому времени

ФК Заря Луганск

В пятницу, 29 августа, проходит матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Полтава» и луганская «Заря».

Команды играют на стадионе «Зирка» им. С. Березкина в Кропивницком. Встреча началась в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После трех туров «Заря» набрала четыре балла и занимает девятое место в турнирной таблице. «Полтава» разместилась на 11-й позиции – в активе клуба три очка.

Украинская Премьер-лига, 4-й тур. 29 августа

Полтава Заря 0:1 (обновляется)

Видео голов:

ГОЛ, 0:1! Будковский, 1 мин

