Полтава – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Поединок четвертого тура Премьер-лиги начался 29 августа в 15:30 по киевскому времени
В пятницу, 29 августа, проходит матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Полтава» и луганская «Заря».
Команды играют на стадионе «Зирка» им. С. Березкина в Кропивницком. Встреча началась в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После трех туров «Заря» набрала четыре балла и занимает девятое место в турнирной таблице. «Полтава» разместилась на 11-й позиции – в активе клуба три очка.
Украинская Премьер-лига, 4-й тур. 29 августа
Полтава – Заря – 0:1 (обновляется)
Видео голов:
ГОЛ, 0:1! Будковский, 1 мин
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юрий Гура считает, что погоду во всех матчах сделали игроки ротации
В Монако состоялась жеребьевка третьего по силе еврокубка