Полтава – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В пятницу, 29 августа, проходит матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Полтава» и луганская «Заря».

Команды играют на стадионе «Зирка» им. С. Березкина в Кропивницком. Встреча началась в 15:30 по киевскому времени.

После трех туров «Заря» набрала четыре балла и занимает девятое место в турнирной таблице. «Полтава» разместилась на 11-й позиции – в активе клуба три очка.

Украинская Премьер-лига, 4-й тур. 29 августа

Полтава – Заря – 0:1 (обновляется)

Видео голов:

ГОЛ, 0:1! Будковский, 1 мин