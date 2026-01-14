Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Алавес – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Алавес
Райо Вальекано
14 января 2026, 04:25 | Обновлено 14 января 2026, 04:26
Алавес – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 14 января и начнется в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

14 января на Мендисоросса пройдет матч 1/8 финала кубка Испании, в котором Алавес встретится с Райо Вальекано.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Алавес

Команда заработала себе статус середняка испанского футбола. Это подтвердили и в прошлом сезоне, когда получилось взять десять побед и 42, и только по дополнительным показателям ограничились пятнадцатым местом. Сейчас подопечные Эдуардо Коудета могут только надеяться повторить тот результат. На данный момент у них уже десять поражений в девятнадцати матчах при всего пяти победах. В общем, сейчас борьба за выживание в разгаре, и она обещает быть крайне непростой.

При этом в кубке как раз клуб из Витории смотрится неплохо. Он не ограничился тем, что прошли двух достаточно скромных противников, Гечо в конце октября и Португалете в начале декабря - потом удалось пройти перед Рождеством и Севилью - все решил единственный гол Висенте, который он провел с пенальти на 79-й минуте.

Райо Вальекано

Клуб сейчас играет по очень насыщенному графику. Все дело в том, что как занявший восьмое место в Примере 2024/2025, он получил право выступать в Лиге конференций. Там испанцы начинали в квалификации, и уже прошли в плей-офф. При этом в чемпионате страны были не лучшие выступления. Но тем полезнее была победа над Мальоркой в прошлом туре - это даже позволило подняться в верхнюю часть турнирной таблицы.

Несмотря на всю разнообразную нагрузку, подопечные Иньиго Переса находили силы и на Копу дель Рей. Причем все три поединка там выигрывали на выезде - сначала 6:1 с совсем уж малоизвестным Юнкосом, потом непростые 2:1 с Реал Авила, и уже в начале 2026-го года - 3:1 с Гранадой.

Статистика личных встреч

Все три последних очных поединка, в том числе в октябре, были выиграны клубом из столицы Испании.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают данную пару как практически равную по силам. Тут можно попробовать вариант с тем, что клубы в итоге оформят такой итог, как обе стороны забьют (коэффициент - 2,15 по линии БК betking).

Обе забьют 2.15 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Реал Сосьедад – Осасуна – 2:2 (пен 4:3). Серия пенальти. Видео голов, обзор
Культураль Леонесса – Атлетик – 3:4 (д.в.). Кубковая драма. Видео голов
Челси – Арсенал. Текстовая трансляция матча
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
