Алавес взял верх над Райо Вальекано и стал четвертьфиналистом Копа дель Рей
Хозяева поля во втором тайме забили два гола
Команда Алавес вышла в четвертьфинал Кубка Испании.
Хозяева поля одержали победу над Райо Вальекано со счетом 2:0 в матче 1/8 финала.
На 49-й минуте Тони Мартинес открыл счет для Алавеса.
Карлос Висенте на 89-й минуте удвоил преимущество басков и снял все вопросы о победителе.
Алавес продолжает борьбу за трофей, выйдя в четвертьфинал Кубка Испании.
Кубок Испании. 1/8 финала, 14 января 2026
Алавес – Райо Вальекано – 2:0
Голы: Тони Мартинес, 49, Карлос Висенте, 89
Удаление: Иси Паласон, 69 (Райо Вальекано)
