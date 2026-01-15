Алавес взял верх над Райо Вальекано и стал четвертьфиналистом Копа дель Рей

Команда Алавес вышла в четвертьфинал Кубка Испании.

Хозяева поля одержали победу над Райо Вальекано со счетом 2:0 в матче 1/8 финала.

На 49-й минуте Тони Мартинес открыл счет для Алавеса.

Карлос Висенте на 89-й минуте удвоил преимущество басков и снял все вопросы о победителе.

Алавес продолжает борьбу за трофей, выйдя в четвертьфинал Кубка Испании.

Кубок Испании. 1/8 финала, 14 января 2026

Алавес – Райо Вальекано – 2:0

Голы: Тони Мартинес, 49, Карлос Висенте, 89

Удаление: Иси Паласон, 69 (Райо Вальекано)