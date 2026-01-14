КЛОПП – об отставке Алонсо: «Это говорит о внутренних проблемах клуба»

Знаменитый немецкий тренер Юрген Клопп высказал свою точку зрения относительно кадровых перемен в мадридском «Реале» после увольнения Хаби Алонсо. Напомним, специалист покинул пост на следующий день после проигрыша «сливочных» в финальном матче Суперкубка Испании против «Барселоны» (2:3).

«Тот факт, что Хаби Алонсо, который на протяжении более чем двух лет в Леверкузене подтверждал свой исключительный талант, вынужден уйти из мадридского «Реала» спустя всего полгода, свидетельствует о внутренних проблемах клуба», – цитирует Клоппа издание Forbes.

Алонсо руководил «Реалом» с лета 2025 года, перейдя из леверкузенского «Байера». Новым наставником мадридской команды стал Альваро Арбелоа, также защищавший в прошлом цвета клуба.

Стоит добавить, что ранее в прессе появлялась информация о том, что сам Клопп входит в список претендентов на должность главного тренера мадридцев.