Александр Андриевский – лучший игрок Полесья в матче с Фиорентиной
Украинский полузащитник отличился голом в ворота итальянской команды
В четверг, 28 августа, проходил ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций между итальянской «Фиорентиной» и житомирским «Полесьем».
Встречу принимала «Мапей Арена» в итальянском городе Реджонель-Эмилия. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.
Итальянская команда добыла победу со счетом 3:2.
По итогам голосования среди болельщиков лучшим игроком матча в составе «Полесья» стал Александр Андриевский. На его счету 1 забитый мяч.
Топ-3 по итогам голосования болельщиков:
- Александр Андриевский — 42%
- Александр Назаренко — 31,3%
- Богдан Михайличенко — 6,9%
Ранее сообщалось о том, что «Полесье» подписало вингера.
