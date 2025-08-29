Александр Андриевский – лучший игрок Полесья в матче с Фиорентиной

В четверг, 28 августа, проходил ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций между итальянской «Фиорентиной» и житомирским «Полесьем».

Встречу принимала «Мапей Арена» в итальянском городе Реджонель-Эмилия. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Итальянская команда добыла победу со счетом 3:2.

По итогам голосования среди болельщиков лучшим игроком матча в составе «Полесья» стал Александр Андриевский. На его счету 1 забитый мяч.

Топ-3 по итогам голосования болельщиков:

Александр Андриевский — 42%

Александр Назаренко — 31,3%

Богдан Михайличенко — 6,9%

