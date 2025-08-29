ВИДЕО. Два суперкамбека: на US Open за день сыграно пять пятисетовиков

В ночь на 29 августа завершился пятый игровой день на Открытом чемпионате США 2025.

За один день на US Open в мужском одиночном разряде состоялось пять пятисетовых матчей в мужском одиночном разряде.

Свои победы в драматичных встречах добыли Камил Майхжак, Леандро Риеди, Флавио Коболли, Даниэль Альтмайер и Томми Пол.

Майхжак и Риеди в статусе андердогов оформили камбек со счета 0:2 по сетам против Карена Хачанова и Франсиско Черундоло соответссвенно.

Игровой день завершил Томми Пол, который дожал Нуну Боржеш. Розыгрыш американца и португальца на матчболе вполне может претендовать на звание лучшего на этом мейджоре.

US Open 2025. 1/32 финала

Карен Хачанов [9] – Камил Майхжак (Польша) – 6:2, 7:6 (7:4), 4:6, 5:7, 6:7 (5:10)

Леандро Риеди (Швейцария) – Франсиско Черундоло (Аргентина) [19] – 3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2

Дженсон Бруксби (США) – Флавио Коболли (Италия) [24] – 7:5, 3:6, 4:6, 6:2, 6:7 (3:10)

Стефанос Циципас (Греция) [26] – Даниэль Альтмайер (Германия) – 6:7 (5:7), 6:1, 6:4, 3:6, 5:7

Нуну Боржеш (Португалия) – Томми Пол (США) [14] – 6:7 (6:8), 3:6, 7:5, 7:5, 5:7