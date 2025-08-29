Циципас вылетел с USO и пригрозил сопернику, предъявив за подачу с руки
Стефанос проиграл Даниэлю Альтмайеру в пяти сетах и наехал на него возле сетки
Известный греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР 28) завершил выступления на Открытом чемпионате США 2025.
Во втором раунде грек в пяти сетах потерпел поражение от представителя Германии Даниэля Альтмайера (АТР 56) за 4 часа и 26 минут.
US Open 2025. 1/32 финала
Стефанос Циципас (Греция) [26] – Даниэль Альтмайер (Германия) – 6:7 (5:7), 6:1, 6:4, 3:6, 5:7
В десятом гейме пятой партии Стефанос не реализовал матчбол на приеме.
Это была третья встреча соперников. Циципас впервые проиграл Альтмайеру.
После завершения встречи Стефанос наехал оппонента из-за того, что тот подавал с руки. Циципас даже пригрозил немцу:
«В следующий раз не удивляйся, что я бью в тебя, хорошо? Я просто говорю, что если ты подаешь с руки... Если ты подаешь с руки».
В 2025 году Циципас ни разу не вышел в третий круг на Grand Slam: Australian Open – R1, Ролан Гаррос – R2, Уимблдон – R1, US Open – R2.
Альтмайер в 1/16 финала мейджора в Нью-Йорке поборется против восьмой ракетки мира Алекса де Минаура.
