Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Циципас вылетел с USO и пригрозил сопернику, предъявив за подачу с руки
US Open
29 августа 2025, 11:32 |
125
0

Стефанос проиграл Даниэлю Альтмайеру в пяти сетах и наехал на него возле сетки

29 августа 2025, 11:32 |
125
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Альтмайер и Стефанос Циципас

Известный греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР 28) завершил выступления на Открытом чемпионате США 2025.

Во втором раунде грек в пяти сетах потерпел поражение от представителя Германии Даниэля Альтмайера (АТР 56) за 4 часа и 26 минут.

US Open 2025. 1/32 финала

Стефанос Циципас (Греция) [26] – Даниэль Альтмайер (Германия) – 6:7 (5:7), 6:1, 6:4, 3:6, 5:7

В десятом гейме пятой партии Стефанос не реализовал матчбол на приеме.

Это была третья встреча соперников. Циципас впервые проиграл Альтмайеру.

После завершения встречи Стефанос наехал оппонента из-за того, что тот подавал с руки. Циципас даже пригрозил немцу:

«В следующий раз не удивляйся, что я бью в тебя, хорошо? Я просто говорю, что если ты подаешь с руки... Если ты подаешь с руки».

В 2025 году Циципас ни разу не вышел в третий круг на Grand Slam: Australian Open – R1, Ролан Гаррос – R2, Уимблдон – R1, US Open – R2.

Альтмайер в 1/16 финала мейджора в Нью-Йорке поборется против восьмой ракетки мира Алекса де Минаура.

Стефанос Циципас Даниэль Альтмайер US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
