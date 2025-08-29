Райо Вальекано унизил белорусскую команду в Мадриде, не пустив ее в ЛК

28 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Райо Вальекано и Неман [первый поединок – 1:0].

Коллективы сыграли на арене Эстадио де Вальекас в Мадриде. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Испанский коллектив разгромил белорусский клуб и спокойно вышел в основной этап еврокубка.

Голами за пчел отличились Альваро Гарсия (дубль), Серхио Камельо и Хорхе де Фрутос. 29 числа Райо узнает своих соперников в основе ЛК.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 28 августа

Райо Вальекано (Испания) – Неман (беларусь) – 4:0 [первый поединок – 1:0]

Голы: Гарсия, 64, 89, Камельйо, 66, де Фрутос, 80

