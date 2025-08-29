Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Райо Вальекано унизил белорусскую команду в Мадриде, не пустив ее в ЛК
Лига конференций
Проходит дальше Райо Вальекано
28.08.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 4 : 0
Неман
Лига конференций
29 августа 2025, 06:53 |
925
1

Райо Вальекано унизил белорусскую команду в Мадриде, не пустив ее в ЛК

Пчелы забили Неману четыре безответных мяча и вышли в основной этап еврокубка

Райо Вальекано унизил белорусскую команду в Мадриде, не пустив ее в ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine

28 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Райо Вальекано и Неман [первый поединок – 1:0].

Коллективы сыграли на арене Эстадио де Вальекас в Мадриде. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Испанский коллектив разгромил белорусский клуб и спокойно вышел в основной этап еврокубка.

Голами за пчел отличились Альваро Гарсия (дубль), Серхио Камельо и Хорхе де Фрутос. 29 числа Райо узнает своих соперников в основе ЛК.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 28 августа

Райо Вальекано (Испания) – Неман (беларусь) – 4:0 [первый поединок – 1:0]

Голы: Гарсия, 64, 89, Камельйо, 66, де Фрутос, 80

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Гарсия (Райо Вальекано).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Хорхе де Фрутос (Райо Вальекано).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Камельо (Райо Вальекано).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Гарсия (Райо Вальекано).
Жеребьевка Лиги конференций. Кто для Динамо и Шахтера? Смотреть онлайн LIVE
Звезда Фиорентины: «Полесью нечего было терять»
ОФИЦИАЛЬНО. Он проиграл Шахтеру. Бешикташ уволил наставника после фиаско
Неман Гродно Райо Вальекано Лига конференций Альваро Гарсия Ривера Серхио Камельо Хорхе де Фрутос
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Alex
Ахахах. Тоже мне. Нашли за кого болеть. Или вы забыли кто у них болелы?
