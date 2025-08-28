28 августа на Эстадио де Вальекас пройдет ответный матч финального раунда квалификации Лиги конференций, в котором Райо Вальекано встретится с Неманом. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Райо Вальекано

Команда базируется в столице Испании, и просто обречена быть в густой тени таких грандов, как Реал с Атлетико. Но нынешний проект имеет неплохой потенциал. Получается заманивать к себе интересных игроков. Пусть даже Хамес тут, в отличие от другого своего возрастного земляка, провалился. Но все равно в прошлом сезоне удался настоящий рывок: не просто поднялись в верхнюю часть таблицы, но и, с 52 очками, опередив по дополнительным показателям Осасуну, заняли восьмую позицию - ее хватило, чтобы отправиться в еврокубки.

Был вопрос, насколько мотивирует Лига конференций. Ведь уже 3:1 в первом туре Примере явно показали, что клуб имеет потенциал. И по крайней мере получилось стартовать с победы, при формальном статусе гостей.

Неман

Клуб пока что не дозрел до того, чтобы взять наконец-то чемпионство в Беларуси. Что в 2023-м, что в 2024-м кто-то был сильнее, и ограничивались тем, что повторяли собственный рекорд, беря второе место. Ну, а сейчас, кажется, на чемпионат страны, по крайней мере, временно, махнули рукой, решив сосредоточиться на борьбе на международной арене.

В Лиге конференций получилось пройти уже трех соперников. И только на самом старте, с Урарту, действительно не было проблем - армян обыграли в обоих матчах. Не создал каких-то серьезных проблем и Кошице - 3:2 в Словакии, ничья в номинально домашнем поединке. И только с Ки Клаксвик, обменявшись победами 2:0, дошли до серии послематчевых пенальти, где были успешнее. Ну, а потом в статусе формальных хозяев проиграли испанцам.

Статистика личных встреч

В прошлый четверг команды познакомились друг с другом на поле.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что, победив уже на выезде, испанцы и дома не дадут спуску этому сопернику - ставим на то, что в Мадриде хозяева выиграют (коэффициент - 1,63).