29 августа 2025, 23:02
ШОВКОВСКИЙ: «У него свои предрассудки. Судья не выпустил его на поле»

Тренер «Динамо» – о эпизоде с Шапаренко

ШОВКОВСКИЙ: «У него свои предрассудки. Судья не выпустил его на поле»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на игру против «Маккаби» Тель-Авив в квалификации Лиги Европы и объяснил, почему во время поединка хавбек команды Николай Шапаренко вышел на поле с задержкой.

«У каждого футболиста есть определенные суеверия. Насколько я понял, судья не выпустил его на поле из-за того, что у него на руке был амулет, который очень важен для него. Поэтому мы не смогли сделать две замены сразу, хотя наш игрок, вместо которого должен был выйти Николай, вышел с поля.

Если бы все-таки провели эту замену, потеряли бы слот, а он был у нас последним», – отметил Александр Шовковский.

Динамо Киев Лига Европы Александр Шовковский Маккаби Тель-Авив Динамо - Маккаби Т-А Николай Шапаренко
Дмитрий Олейник
Victor673256ua
Є ж загальні правила, про цяцьки та прикраси. Він же ж не кам'яну бабу з собою носить. Якщо це дійсно так важливо, перед грою можна заклеїти, та хоча б у гетру покласти та скотчем примотати
Ответить
0
Олексій Коваль
Я зрозцмів, то й є та сама причина, чому вони не змогли пройти далі! 
Суддя не дав можливості задіяти амулет, який 100% вивів би клюб в ЛЕ!
Ответить
0
Олексій Коваль
Той хто мінусує, тобі самому не огидно читати таку фігню?
Ответить
-1
Олексій Коваль
Писець, 21 століття, амулети, от жеж клюб....
Ответить
-2
