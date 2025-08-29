ШОВКОВСКИЙ: «У него свои предрассудки. Судья не выпустил его на поле»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на игру против «Маккаби» Тель-Авив в квалификации Лиги Европы и объяснил, почему во время поединка хавбек команды Николай Шапаренко вышел на поле с задержкой.

«У каждого футболиста есть определенные суеверия. Насколько я понял, судья не выпустил его на поле из-за того, что у него на руке был амулет, который очень важен для него. Поэтому мы не смогли сделать две замены сразу, хотя наш игрок, вместо которого должен был выйти Николай, вышел с поля.

Если бы все-таки провели эту замену, потеряли бы слот, а он был у нас последним», – отметил Александр Шовковский.