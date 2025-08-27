27.08.2025 21:45 – FT 0 : 6
Англия27 августа 2025, 23:43 | Обновлено 27 августа 2025, 23:49
Забили шесть. Брайтон и Фулхэм вышли в 1/16 финала Кубка английской лиги
Бристоль Сити и Оксфорд Юнайтед не оказали серьезного сопротивления
Вечером 27 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка английской лиги.
Фулхэм и Брайтон вышли в 1/16 финала Кубка.
Бристоль Сити и Оксфорд Юнайтед не оказали сильного сопротивления фаворитам.
При этом чайки 6 раз расписались в воротах соперников из Оксфорда.
Кубок английской лиги. 1/32 финала, 27 августа
Оксфорд Юнайтед – Брайтон – 0:6
Голы: Боскальи, 13, Груда, 20, Гомес, 60 Цимас, 71, 77, Уотсон, 86
Фулхэм – Бристоль Сити – 2:0
Голы: Джордж Теннер, 8 (автогол), Рауль Хименес, 21
