Забили шесть. Брайтон и Фулхэм вышли в 1/16 финала Кубка английской лиги

Вечером 27 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка английской лиги.

Фулхэм и Брайтон вышли в 1/16 финала Кубка.

Бристоль Сити и Оксфорд Юнайтед не оказали сильного сопротивления фаворитам.

При этом чайки 6 раз расписались в воротах соперников из Оксфорда.

Кубок английской лиги. 1/32 финала, 27 августа

Оксфорд Юнайтед – Брайтон – 0:6

Голы: Боскальи, 13, Груда, 20, Гомес, 60 Цимас, 71, 77, Уотсон, 86

Фулхэм – Бристоль Сити – 2:0

Голы: Джордж Теннер, 8 (автогол), Рауль Хименес, 21

Инфографика