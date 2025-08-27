Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Карабах – Ференцварош – 2:3. Клуб из Азербайджана вышел в ЛЧ. Видео голов
Лига Чемпионов
Проходит дальше Карабах
27.08.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 2 : 3
Ференцварош
Лига чемпионов
27 августа 2025, 22:49 | Обновлено 27 августа 2025, 23:07
539
0

Карабах – Ференцварош – 2:3. Клуб из Азербайджана вышел в ЛЧ. Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча Q4 Лиги чемпионов 2025/26

Карабах – Ференцварош – 2:3. Клуб из Азербайджана вышел в ЛЧ. Видео голов
ФК Брюгге

27 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Карабах и Ференцварош [первый поединок – 3:1].

Коллективы сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, Азербайджан. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По сумме двух матчей в основной этап главного еврокубка прошел Карабах.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 27 августа

Карабах (Азербайджан) – Ференцварош (Венгрия) – 2:3 [первый поединок – 3:1]

Голы: Леандру Андраде, 25, Зубир, 45 – Джозеф, 12, Варга, 55 (пен.), Тот, 81

Видеообзор матча

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Тот (Ференцварош).
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Барнабаш Варга (Ференцварош).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Абделла Зубир (Карабах).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Леандру Андраде (Карабах).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Гавриель Каниховский (Ференцварош).
По теме:
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
Шотландский позор. Брюгге забил 6 мячей в ворота Рейнджерс в отборе ЛЧ
Даниил Агарков
