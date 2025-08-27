Карабах – Ференцварош – 2:3. Клуб из Азербайджана вышел в ЛЧ. Видео голов
Смотрите видеообзор ответного матча Q4 Лиги чемпионов 2025/26
27 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Карабах и Ференцварош [первый поединок – 3:1].
Коллективы сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, Азербайджан. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
По сумме двух матчей в основной этап главного еврокубка прошел Карабах.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q4
Ответный матч. 27 августа
Карабах (Азербайджан) – Ференцварош (Венгрия) – 2:3 [первый поединок – 3:1]
Голы: Леандру Андраде, 25, Зубир, 45 – Джозеф, 12, Варга, 55 (пен.), Тот, 81
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный боксер – о бое Дэвис – Пол
Испанский тренер хочет купить молодого вратаря