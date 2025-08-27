В матче на 5 голов Карабах – Ференцварош определен участник Лиги чемпионов

27 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Карабах и Ференцварош [первый поединок – 3:1].

Коллективы сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, Азербайджан. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. По сумме двух матчей в основной этап главного еврокубка прошел Карабах.

За хозяев во второй игре отличились Леандру Андраде и Абделла Зубир, а у венгерского клуба голы забили Ленни Джозеф, Барнабаш Варга (пенальти) и Алекс Тот.

Украинский форвард азербайджанской команды Алексей Кащук начал поединок на скамейке для запасных и появился на поле на 90+5-й минуте.

Карабах начал отбор к ЛЧ со второго круга и на своем пути, помимо Ференцвароша, также прошел Шелбрун (3:0, 1:0) и Шкендию (1:0, 5:1).

Карабах во второй раз в истории сыграет в основном этапе Лиги чемпионов. Впервые «Скакунам» это удалось в 2017 году.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 27 августа

Карабах (Азербайджан) – Ференцварош (Венгрия) – 2:3 [первый поединок – 3:1]

Голы: Леандру Андраде, 25, Зубир, 45 – Джозеф, 12, Варга, 55 (пен.), Тот, 81