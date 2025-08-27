Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В матче на 5 голов Карабах – Ференцварош определен участник Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Проходит дальше Карабах
27.08.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 2 : 3
Ференцварош
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
27 августа 2025, 21:46 | Обновлено 27 августа 2025, 22:19
1719
3

В матче на 5 голов Карабах – Ференцварош определен участник Лиги чемпионов

Венгерский клуб выиграл ответный поединок Q4, но в основном этапе сыграют азербайджанцы

27 августа 2025, 21:46 | Обновлено 27 августа 2025, 22:19
1719
3
В матче на 5 голов Карабах – Ференцварош определен участник Лиги чемпионов
ФК Карабах

27 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Карабах и Ференцварош [первый поединок – 3:1].

Коллективы сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, Азербайджан. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. По сумме двух матчей в основной этап главного еврокубка прошел Карабах.

За хозяев во второй игре отличились Леандру Андраде и Абделла Зубир, а у венгерского клуба голы забили Ленни Джозеф, Барнабаш Варга (пенальти) и Алекс Тот.

Украинский форвард азербайджанской команды Алексей Кащук начал поединок на скамейке для запасных и появился на поле на 90+5-й минуте.

Карабах начал отбор к ЛЧ со второго круга и на своем пути, помимо Ференцвароша, также прошел Шелбрун (3:0, 1:0) и Шкендию (1:0, 5:1).

Карабах во второй раз в истории сыграет в основном этапе Лиги чемпионов. Впервые «Скакунам» это удалось в 2017 году.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 27 августа

Карабах (Азербайджан) – Ференцварош (Венгрия) – 2:3 [первый поединок – 3:1]

Голы: Леандру Андраде, 25, Зубир, 45 – Джозеф, 12, Варга, 55 (пен.), Тот, 81

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Тот (Ференцварош).
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Барнабаш Варга (Ференцварош).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Абделла Зубир (Карабах).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Леандру Андраде (Карабах).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Гавриель Каниховский (Ференцварош).
По теме:
Карабах – Ференцварош – 2:3. Клуб из Азербайджана вышел в ЛЧ. Видео голов
Трубин и другие. Стартовые составы на все матчи дня Q4 Лиги чемпионов
Трубин vs Моуриньо. Известны составы на матч Q4 ЛЧ Бенфика – Фенербахче
Карабах Агдам Ференцварош Лига чемпионов Барнабаш Варга пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Бокс | 27 августа 2025, 08:25 1
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»

Британец – об украинском чемпионе

Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Футбол | 27 августа 2025, 19:59 4
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским

Лидер команды дал оценку слухам в прессе

АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
Бокс | 27.08.2025, 05:14
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
ШОВКОВСКИЙ: «Отыграть два мяча у Маккаби можно, никаких вопросов нет»
Футбол | 27.08.2025, 19:53
ШОВКОВСКИЙ: «Отыграть два мяча у Маккаби можно, никаких вопросов нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Отыграть два мяча у Маккаби можно, никаких вопросов нет»
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Футбол | 27.08.2025, 22:10
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Паваротті
Азербайджан Кіпр Казахстан... Азікі вообще нас випередили в табл коеф так непогано 1.5 за вихід у групу круто ми на дні а ці "топові команди" в групі
Ответить
+4
Harun Bakircioğlu
Орбановская игрушка попущена
Ответить
+1
М-Харьков 1925
А ведь харьковчане летом 7 июля побеждали 5:4 этот Карабах! Доказательство что М1925 уже достойны играть на уровне ЛЧ
Ответить
0
Популярные новости
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 84
Футбол
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
27.08.2025, 05:52
Бокс
Амир ХАН: «Усик? Такой бой может уничтожить тебя и твою карьеру»
Амир ХАН: «Усик? Такой бой может уничтожить тебя и твою карьеру»
25.08.2025, 23:24 2
Бокс
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
26.08.2025, 07:12 32
Футбол
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
27.08.2025, 00:02 2
Бокс
Итоги 1/32 финала Кубка Украины. Какие команды сыграют в следующем этапе
Итоги 1/32 финала Кубка Украины. Какие команды сыграют в следующем этапе
25.08.2025, 19:05 2
Футбол
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
26.08.2025, 19:02 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем