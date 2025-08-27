Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Карабах – Ференцварош. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Карабах
27.08.2025 19:45 - : -
Ференцварош
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
27 августа 2025, 02:08 |
16
0

Смотрите видеотрансляцию ответного матча Q4 Лиги чемпионов 27 августа в 19:45

ФК Карабах

27 августа состоится ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Карабах (Азербайджан) и Ференцварош (Венгрия).

Поединок пройдет на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча между этими коллективами завершилась со счетом 3:1 в пользу азербайджанского клуба.

Победитель противостояния выйдет в основной этап Лиги чемпионов.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

