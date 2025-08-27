Карабах – Ференцварош. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию ответного матча Q4 Лиги чемпионов 27 августа в 19:45
27 августа состоится ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Карабах (Азербайджан) и Ференцварош (Венгрия).
Поединок пройдет на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая встреча между этими коллективами завершилась со счетом 3:1 в пользу азербайджанского клуба.
Победитель противостояния выйдет в основной этап Лиги чемпионов.
Карабах – Ференцварош. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лиссабонский клуб нацелен на трансфер полузащитника Георгия Судакова
Алексей Гуцуляк может покинуть «Полесье»