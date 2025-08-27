27 августа состоится ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Карабах (Азербайджан) и Ференцварош (Венгрия).

Поединок пройдет на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Первая встреча между этими коллективами завершилась со счетом 3:1 в пользу азербайджанского клуба.

Победитель противостояния выйдет в основной этап Лиги чемпионов.

Карабах – Ференцварош. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.