Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Карабах
27.08.2025 19:45 - : -
Ференцварош
Прогноз
Лига чемпионов
Карабах – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 27 августа в 19:45 по Киеву

Карабах – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

27 августа на стадионе имени Тофика Бахрамова пройдет ответный матч финала квалификации Лиги чемпионов, в котором Карабах встретится с Ференцварош. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Карабах

Команда - типичный для нынешних времен национальный футбольный гранд. Она за последнее время только раз пропустила выше исторический флагман, Нефтчи. Но последующие постоянные завоевания титула, в том числе и весной, подтвердили, что это было неприятное разовое исключение.

Впрочем, давно уже для Гурбанова и его подопечных критерием оценки стали выступления в еврокубках. И никак не удавалось выполнить задачу выйти в основной раунд Лиги чемпионов. Сейчас азербайджанцы проходят квалификацию максимально уверенно. Они только побеждают в ней, причем справились не только с явно более слабыми Шелбурном (3:0 и 1:0) и Шкендией (1:0 и 5:1) - на прошлом неделе вышло добиться и солидной победы в Будапешсте.

Ференцварош

Клуб, конечно, имеет куда более долгую историю и явно шире перечень трофеев и достижений. Но с представителем Закавказья они одинаковы в своем нынешнем статусе: удается постоянно доминировать в национальных турнирах. Правда, в прошлом сезоне пришедшему зимой Робби Кину пришлось оказаться в статусе догоняющего, но в итоге получилось подняться на привычную первую позицию.

Этот результат отправил снова в квалификацию Лиги чемпионов. Там не всегда получалось добиваться успеха. Вот и сейчас, справившись с Ноа (2:1 и 4:3) и Лудогорцем (0:0 и 3:0), потом напоролись на Карабах. Вроде бы с ним дома начинали удачно: открыли счет и выиграли первый тайм. Но потом, после перерыва, получили в ответ сразу три гола. В итоге теперь нужно в Баку только выигрывать, причем не минимально!

Статистика личных встреч

В 2022-м году, тоже в квалификации, Карабах уже добивался в этой паре успеха - 1:1 дома, 3:1 в гостях. Еще в товарищеском поединке лета 2023-го года была зрелищная ничья.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в хозяев. Они смогут опять победить, но стоит подстраховаться форой 0 (коэффициент - 1,61).

Прогноз Sport.ua
Карабах
27 августа 2025 -
19:45
Ференцварош
Фора Карабаха (0) 1.61 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
