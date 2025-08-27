Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФЕДОРЧУК: «Динамо может рассчитывать только на удачу, а Полесье обречено»
Лига Европы
27 августа 2025, 22:21 | Обновлено 27 августа 2025, 22:29
288
0

ФЕДОРЧУК: «Динамо может рассчитывать только на удачу, а Полесье обречено»

По мнению эксперта, Шахтер сможет выйти в следующий раунд еврокубка

27 августа 2025, 22:21 | Обновлено 27 августа 2025, 22:29
288
0
ФЕДОРЧУК: «Динамо может рассчитывать только на удачу, а Полесье обречено»
ФК Полесье

Известный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua поделился ожиданиями от поединков украинских команд в 4-м раунде квалификации еврокубков:

«К сожалению, приходится констатировать, что наши представители на международной арене в очередной раз разочаровали. Как по мне, только удача может помочь «Динамо» из Киева пройти «Маккаби» из Тель-Авива после поражения (1:3) в Лиге Европы в первом матче. Складывается впечатление, что в составе киевлян сейчас нет лидеров, которые бы взяли игру на себя в ключевой момент. К тому же, ощущается, что внутри команды не все в порядке, и это сказывается негативно на действиях на футбольном поле. Регресс динамовцев – очевиден.

Что же касается наших представителей в Лиге конференций, то я настроен оптимистично относительно «Шахтера». В этом сезоне «горняков» буквально преследуют травмы, и поэтому действия донецкой команды не всегда сбалансированы. Это, конечно, влияет на результативность. Но в Женеве подопечные Арды Турана благодаря максимальной концентрации должны наиграть на свой победный гол.

Еще одного нашего представителя, «Полесье», ждет сложный выезд в Италию, где «Фиорентина» после крупной гостевой победы в Прешове (3:0) является фаворитом. Убежден, что наставник Руслан Ротань воспользуется ротацией и даст возможность сыграть футболистам, у которых было недостаточно практики, ведь 31 августа житомирской команде предстоит играть в Киеве с «Динамо» в очередном туре УПЛ. Нужно все тщательно взвесить, потому что можно потерпеть фиаско сразу на двух «фронтах»: прогнозируемо вылететь из Лиги конференций и – в случае поражения в столице – дать фору конкурентам, отыграть которую будет очень трудно».

По теме:
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Жирона договорилась о контракте с Ванатом. Известны условия
ЯРМОЛЕНКО: «У Динамо есть 90 минут, чтобы выйти и исправить ситуацию»
Олег Федорчук инсайд Динамо Киев Лига Европы Маккаби Тель-Авив Динамо - Маккаби Т-А Серветт Шахтер Донецк Лига конференций Серветт - Шахтер Полесье Житомир Фиорентина Фиорентина - Полесье
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Бокс | 27 августа 2025, 08:25 1
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»

Британец – об украинском чемпионе

«Оптимизм». Каталонский журналист поделился новостями о Ванате и Жироне
Футбол | 27 августа 2025, 15:36 13
«Оптимизм». Каталонский журналист поделился новостями о Ванате и Жироне
«Оптимизм». Каталонский журналист поделился новостями о Ванате и Жироне

Клуб Ла Лиги добился прогресса в переговорах с «Динамо»

Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Футбол | 27.08.2025, 19:59
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Топ-клуб АПЛ сделал предложение по Довбику. Известны детали сделки
Футбол | 27.08.2025, 21:57
Топ-клуб АПЛ сделал предложение по Довбику. Известны детали сделки
Топ-клуб АПЛ сделал предложение по Довбику. Известны детали сделки
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Бокс | 27.08.2025, 05:52
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
26.08.2025, 17:12 1
Волейбол
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
26.08.2025, 19:02 14
Футбол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
27.08.2025, 07:15 7
Футбол
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
26.08.2025, 03:23 47
Теннис
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
26.08.2025, 01:31 1
Футбол
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
26.08.2025, 02:13 1
Теннис
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
26.08.2025, 08:36 1
Бокс
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
27.08.2025, 04:56 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем