ФЕДОРЧУК: «Динамо может рассчитывать только на удачу, а Полесье обречено»

Известный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua поделился ожиданиями от поединков украинских команд в 4-м раунде квалификации еврокубков:

«К сожалению, приходится констатировать, что наши представители на международной арене в очередной раз разочаровали. Как по мне, только удача может помочь «Динамо» из Киева пройти «Маккаби» из Тель-Авива после поражения (1:3) в Лиге Европы в первом матче. Складывается впечатление, что в составе киевлян сейчас нет лидеров, которые бы взяли игру на себя в ключевой момент. К тому же, ощущается, что внутри команды не все в порядке, и это сказывается негативно на действиях на футбольном поле. Регресс динамовцев – очевиден.

Что же касается наших представителей в Лиге конференций, то я настроен оптимистично относительно «Шахтера». В этом сезоне «горняков» буквально преследуют травмы, и поэтому действия донецкой команды не всегда сбалансированы. Это, конечно, влияет на результативность. Но в Женеве подопечные Арды Турана благодаря максимальной концентрации должны наиграть на свой победный гол.

Еще одного нашего представителя, «Полесье», ждет сложный выезд в Италию, где «Фиорентина» после крупной гостевой победы в Прешове (3:0) является фаворитом. Убежден, что наставник Руслан Ротань воспользуется ротацией и даст возможность сыграть футболистам, у которых было недостаточно практики, ведь 31 августа житомирской команде предстоит играть в Киеве с «Динамо» в очередном туре УПЛ. Нужно все тщательно взвесить, потому что можно потерпеть фиаско сразу на двух «фронтах»: прогнозируемо вылететь из Лиги конференций и – в случае поражения в столице – дать фору конкурентам, отыграть которую будет очень трудно».