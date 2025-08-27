Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЯРМОЛЕНКО: «У Динамо есть 90 минут, чтобы выйти и исправить ситуацию»
Лига конференций
27 августа 2025, 21:23 | Обновлено 27 августа 2025, 21:28
ЯРМОЛЕНКО: «У Динамо есть 90 минут, чтобы выйти и исправить ситуацию»

Хавбек принял участие в пресс-конференции перед игрой с Маккаби Тель-Авив

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко на пресс-конференции поделился ожиданиями от домашнего матча квалификации Q4 Лиги Европы против израильского «Маккаби» Т-А (1:3 в первой игре):

«Критика команды? Считаю, всё то, что о нас говорят и пишут, наверное, мы заслужили своей игрой, потому что результата нет. Мы провели первый тайм нашего противостояния с «Маккаби» на выезде, и мы его проиграли. Но у нас есть ещё второй тайм, и у нас было достаточно времени, чтобы сделать выводы, подготовиться и как-то исправить ситуацию, которая сложилась. Сможем ли мы это сделать – увидим завтра и поговорим об этом уже после игры.

Конфликт с Шовковским? Я даже не считаю нужным комментировать то, что пишут в СМИ. У нас нормальные, деловые отношения с Владимировичем, как у главного тренера и футболиста. Думаю, больше нет необходимости говорить.

Насколько понадобится удача? Я могу вам много говорить о том, что нужно и как нужно, куда нужно бежать, но выходить на футбольное поле и добиваться результата – это совсем другое. Пока что результата у нас нет. Беспокоятся ли игроки? Безусловно, беспокоятся. Беспокоится ли главный тренер со своим тренерским штабом? Конечно, да.

Поэтому мы и работаем на тренировках, на теоретических занятиях, чтобы исправить эту ситуацию. И у нас есть 90 минут, чтобы завтра выйти на поле и это сделать. Что касается критики, думаю, она никому не приятна, но это часть нашей жизни и нашей профессии. Когда тебя критикуют болельщики, нужно это воспринимать, но и продолжать работать, чтобы добиваться нужного результата».

Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
