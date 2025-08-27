Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Главный тренер Агротеха: «Возможно, Эпицентр нас недооценил»
Кубок Украины
27 августа 2025, 14:54 | Обновлено 27 августа 2025, 14:55
100
0

Главный тренер Агротеха: «Возможно, Эпицентр нас недооценил»

Команда-сенсация Кубка Украины мечтает встретиться с представителем Первой или Второй лиги

27 августа 2025, 14:54 | Обновлено 27 августа 2025, 14:55
100
0
Главный тренер Агротеха: «Возможно, Эпицентр нас недооценил»
ФК Агротех. Александр Мызенко

Футболистов из любительского «Агротеха» из Тышковки на Кировоградщине после победы в 1/32 финала Кубка Украины над представителем УПЛ – «Эпицентром» уже начали называть «грозой авторитетов».

Главный тренер «Агротеха» Александр Мызенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кого бы он выбрал в соперники в следующем раунде кубкового турнира.

«Думаю, со стороны «Эпицентра» не обошлось без недооценки, но это уже его проблемы. Поскольку с представителем элиты мы уже выяснили отношения, теперь хотелось бы сыграть с командой Первой или Второй лиги, тогда у нас было бы больше шансов написать ещё одну страницу в истории клуба. Всё же, «Агротех» по разным причинам собирается только для проведения календарных матчей, вот 30 августа стартуем в чемпионате ААФУ. Будет больше игровой практики, которой нам ещё не хватает.

К сожалению, «Агротеху» пока не могут помочь травмированные ведущие игроки Максим Ковалёв и Александр Жадан.

Если по жребию снова будем хозяевами, примем соперника в Умани или в Александрии».

Ранее Алексей Чичиков рассказал о победе «Агротеха» над «Эпицентром».

По теме:
Скандальный клуб Кубка Украины сообщил о травме двух игроков
«На уровне разговоров». Мацапура – об уходе из Зари и переходе в Колос
Назначены судьи на 4-й тур УПЛ. Кто обслужит поединки Динамо и Шахтера
Кубок Украины по футболу Сергей Нагорняк Алексей Чичиков Эпицентр Каменец-Подольский инсайд Агротех Тишковка
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Веен – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Германии
Футбол | 27 августа 2025, 14:43 0
Веен – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Германии
Веен – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Германии

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала Кубка Германии 27 августа в 21:45

Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 27 августа 2025, 12:58 13
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Ответный поединок Q4 ЛЕ состоится 28 августа и начнется в 21:00 по Киеву

Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Волейбол | 26.08.2025, 17:12
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Футбол | 26.08.2025, 14:53
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
Бокс | 27.08.2025, 05:14
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»
Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»
26.08.2025, 00:03
Бокс
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
26.08.2025, 07:12 31
Футбол
Известный боксер победил впервые за 26 лет и бросил вызов Усику
Известный боксер победил впервые за 26 лет и бросил вызов Усику
26.08.2025, 00:45 2
Бокс
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
27.08.2025, 07:15 7
Футбол
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
26.08.2025, 19:02 14
Футбол
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
26.08.2025, 07:46 4
Футбол
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
26.08.2025, 03:23 47
Теннис
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
27.08.2025, 00:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем