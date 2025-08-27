Главный тренер Агротеха: «Возможно, Эпицентр нас недооценил»
Команда-сенсация Кубка Украины мечтает встретиться с представителем Первой или Второй лиги
Футболистов из любительского «Агротеха» из Тышковки на Кировоградщине после победы в 1/32 финала Кубка Украины над представителем УПЛ – «Эпицентром» уже начали называть «грозой авторитетов».
Главный тренер «Агротеха» Александр Мызенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кого бы он выбрал в соперники в следующем раунде кубкового турнира.
«Думаю, со стороны «Эпицентра» не обошлось без недооценки, но это уже его проблемы. Поскольку с представителем элиты мы уже выяснили отношения, теперь хотелось бы сыграть с командой Первой или Второй лиги, тогда у нас было бы больше шансов написать ещё одну страницу в истории клуба. Всё же, «Агротех» по разным причинам собирается только для проведения календарных матчей, вот 30 августа стартуем в чемпионате ААФУ. Будет больше игровой практики, которой нам ещё не хватает.
К сожалению, «Агротеху» пока не могут помочь травмированные ведущие игроки Максим Ковалёв и Александр Жадан.
Если по жребию снова будем хозяевами, примем соперника в Умани или в Александрии».
Ранее Алексей Чичиков рассказал о победе «Агротеха» над «Эпицентром».
