Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч сборной Украины впервые высказался по поводу конфликта со Степановым
Сборная УКРАИНЫ
27 августа 2025, 12:56 |
834
2

Коуч сборной Украины впервые высказался по поводу конфликта со Степановым

Дмитрий Михайленко считает, что все разногласия уже в прошлом

27 августа 2025, 12:56 |
834
2
Коуч сборной Украины впервые высказался по поводу конфликта со Степановым
УАФ. Дмитрий Михайленко

Главный тренер сборной Украины U-19, Дмитрий Михайленко впервые отреагировал на слухи о недоразумении с юным украинским форвардом Артемом Степановым, который отказывался ехать в расположение юношеской сборной «сине-желтых»

«Все эти конфликты, я даже не хочу это так называть, все это в прошлом. Сейчас мы в отличном взаимопонимании. Он хочет и готов защищать цвета украинской сборной, все отлично. Здесь нет никаких проблем», – сказал Михайленко.

В этом сезоне Степанов на правах аренды выступает за Нюрнберг во второй Бундеслиге под руководством Мирослава Клозе. В кампании 2024/25 Артем забил 23 гола в 29 матчах за Байер U-19 и дебютировал в Лиге чемпионов за первую команду, став самым молодым украинцем в истории турнира.

Ранее сообщалось, что Артем получил дебютный вызов в расположение сборной Украины U-21, возглавляемой Унаи Мельгосой.

По теме:
В списке Степанов, Крупский и Пономаренко. Названа заявка Украины U-21
Мирон МАРКЕВИЧ: «Довбик? Подобная ситуация оптимизма не добавляет»
Украинский форвард Эмполи: «Вызов в сборную? Вопрос не ко мне»
Дмитрий Михайленко Артем Степанов сборная Украины по футболу U-19
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 2.0
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Волейбол | 26 августа 2025, 17:12 1
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу

В 1/8 финала украинцы встретятся с поляками

Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Футбол | 27 августа 2025, 04:56 9
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса

Владиславу интересен вариант с «Жироной»

Коуч Шахтера назвал футболистов, которых Ребров должен вызвать в сборную
Футбол | 27.08.2025, 13:28
Коуч Шахтера назвал футболистов, которых Ребров должен вызвать в сборную
Коуч Шахтера назвал футболистов, которых Ребров должен вызвать в сборную
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Футбол | 27.08.2025, 07:15
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Буде-Глимт стал первым норвежским клубом в Лиге чемпионов за 18 лет
Футбол | 27.08.2025, 09:48
Буде-Глимт стал первым норвежским клубом в Лиге чемпионов за 18 лет
Буде-Глимт стал первым норвежским клубом в Лиге чемпионов за 18 лет
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SHN
Я бы его вообще в основной попробовал. С Францией хуже не будет.
А пассивного Довбика французы съедят на раз.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
26.08.2025, 08:36 1
Бокс
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
26.08.2025, 07:12 31
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»
Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»
26.08.2025, 00:03
Бокс
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
27.08.2025, 00:02 1
Бокс
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
27.08.2025, 07:46 13
Футбол
Итоги 1/32 финала Кубка Украины. Какие команды сыграют в следующем этапе
Итоги 1/32 финала Кубка Украины. Какие команды сыграют в следующем этапе
25.08.2025, 19:05 2
Футбол
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
26.08.2025, 03:23 47
Теннис
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
26.08.2025, 07:46 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем