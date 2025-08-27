Коуч сборной Украины впервые высказался по поводу конфликта со Степановым

Главный тренер сборной Украины U-19, Дмитрий Михайленко впервые отреагировал на слухи о недоразумении с юным украинским форвардом Артемом Степановым, который отказывался ехать в расположение юношеской сборной «сине-желтых»

«Все эти конфликты, я даже не хочу это так называть, все это в прошлом. Сейчас мы в отличном взаимопонимании. Он хочет и готов защищать цвета украинской сборной, все отлично. Здесь нет никаких проблем», – сказал Михайленко.

В этом сезоне Степанов на правах аренды выступает за Нюрнберг во второй Бундеслиге под руководством Мирослава Клозе. В кампании 2024/25 Артем забил 23 гола в 29 матчах за Байер U-19 и дебютировал в Лиге чемпионов за первую команду, став самым молодым украинцем в истории турнира.

Ранее сообщалось, что Артем получил дебютный вызов в расположение сборной Украины U-21, возглавляемой Унаи Мельгосой.