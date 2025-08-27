С двумя украинками. После 1/64 финала US Open покинули 12 сеяных игроков

В ночь на 27 августа завершились все матчи первого раунда на Открытом чемпионате США 2025 как в мужском, так и женском одиночных разрядах.

По итогам поединков 1/64 финала US Open покинули 12 сеяных игроков: восемь – у женщин, четыре – у мужчин.

В этом списке есть и две украинские теннисистки: Элина Свитолина (№12) и Даяна Ястремская (№30). Свитолина уступила Анне Бондар, а Ястремская проиграла Анастасии Павлюченковой.

Сеяные теннисистки, которые покинули US Open после первого раунда:

Мэдисон Киз [6]

Элина Свитолина [12] Клара Таусон [14]

Виктория Мбоко [22]

София Кенин [26]

Сеяные теннисисты, которые покинули US Open после первого раунда: