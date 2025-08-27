С двумя украинками. После 1/64 финала US Open покинули 12 сеяных игроков
Элина Свитолина (№12) и Даяна Ястремская (№30) не сумели преодолеть первый раунд
В ночь на 27 августа завершились все матчи первого раунда на Открытом чемпионате США 2025 как в мужском, так и женском одиночных разрядах.
По итогам поединков 1/64 финала US Open покинули 12 сеяных игроков: восемь – у женщин, четыре – у мужчин.
В этом списке есть и две украинские теннисистки: Элина Свитолина (№12) и Даяна Ястремская (№30). Свитолина уступила Анне Бондар, а Ястремская проиграла Анастасии Павлюченковой.
Сеяные теннисистки, которые покинули US Open после первого раунда:
- Мэдисон Киз [6]
- Элина Свитолина [12]
- Клара Таусон [14]
- 🏳️ Диана Шнайдер [20]
- Виктория Мбоко [22]
- 🏳️ Вероника Кудерметова [24]
- София Кенин [26]
- Даяна Ястремская [30]
Сеяные теннисисты, которые покинули US Open после первого раунда:
- 🏳️ Даниил Медведев [13]
- Уго Умбер [22]
- Алекс Микельсен [28]
- Таллон Грикспор [29]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В первом раунде Открытого чемпионата США Марта переиграла Кэти Бултер в двух сетах
Волошин привлек внимание «Депортиво»