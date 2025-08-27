Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. С двумя украинками. После 1/64 финала US Open покинули 12 сеяных игроков
US Open
27 августа 2025, 11:12 |
606
0

С двумя украинками. После 1/64 финала US Open покинули 12 сеяных игроков

Элина Свитолина (№12) и Даяна Ястремская (№30) не сумели преодолеть первый раунд

27 августа 2025, 11:12 |
606
0
С двумя украинками. После 1/64 финала US Open покинули 12 сеяных игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 27 августа завершились все матчи первого раунда на Открытом чемпионате США 2025 как в мужском, так и женском одиночных разрядах.

По итогам поединков 1/64 финала US Open покинули 12 сеяных игроков: восемь – у женщин, четыре – у мужчин.

В этом списке есть и две украинские теннисистки: Элина Свитолина (№12) и Даяна Ястремская (№30). Свитолина уступила Анне Бондар, а Ястремская проиграла Анастасии Павлюченковой.

Сеяные теннисистки, которые покинули US Open после первого раунда:

  • Мэдисон Киз [6]
  • Элина Свитолина [12]
  • Клара Таусон [14]
  • 🏳️ Диана Шнайдер [20]
  • Виктория Мбоко [22]
  • 🏳️ Вероника Кудерметова [24]
  • София Кенин [26]
  • Даяна Ястремская [30]

Сеяные теннисисты, которые покинули US Open после первого раунда:

  • 🏳️ Даниил Медведев [13]
  • Уго Умбер [22]
  • Алекс Микельсен [28]
  • Таллон Грикспор [29]
По теме:
Жеребьевка парного разряда US Open 2025: пять украинок получили соперниц
Третья сеяная Гауфф на старте US Open 2025 проиграла сет 79-й ракетке мира
Осака стартовала на US Open и близка к тому, чтобы побить рекорд Ли На
US Open 2025 Мэдисон Киз Элина Свитолина Клара Таусон Диана Шнайдер Виктория Мбоко Вероника Кудерметова София Кенин Даяна Ястремская Даниил Медведев Уго Умбер Алекс Микельсен Таллон Грикспор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Теннис | 26 августа 2025, 19:48 34
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open

В первом раунде Открытого чемпионата США Марта переиграла Кэти Бултер в двух сетах

На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании
Футбол | 26 августа 2025, 18:11 14
На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании
На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании

Волошин привлек внимание «Депортиво»

Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Футбол | 27.08.2025, 07:15
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Волейбол | 26.08.2025, 17:12
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Ротань подпишет в Полесье двоих экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Футбол | 27.08.2025, 11:07
Ротань подпишет в Полесье двоих экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двоих экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
26.08.2025, 00:02
Бокс
Итоги 1/32 финала Кубка Украины. Какие команды сыграют в следующем этапе
Итоги 1/32 финала Кубка Украины. Какие команды сыграют в следующем этапе
25.08.2025, 19:05 2
Футбол
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
25.08.2025, 16:56 12
Теннис
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
26.08.2025, 03:23 47
Теннис
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 83
Футбол
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
25.08.2025, 09:05 2
Футбол
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
26.08.2025, 07:12 31
Футбол
Экс-вторая ракетка разгромно проиграла матч на US Open и завершила карьеру
Экс-вторая ракетка разгромно проиграла матч на US Open и завершила карьеру
25.08.2025, 19:06
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем