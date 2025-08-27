Уверенный старт. Озвучена оценка украинца в первом матче за Линкольн
Иван Варфоломеев сыграл 84 минуты в поединке Кубка английской лиги
26 августа «Линкольн Сити» встретился с клубом «Бертон Альбион» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги.
Местом проведения матча стал стадион «Pirelli Stadium» в городе Бертон-апон-Трент.
Дебютный матч за «Линкольн Сити» провёл 21-летний украинский полузащитник Иван Варфоломеев, который недавно присоединился к команде из словацкого «Слована» Либерец.
Украинский футболист сыграл 84 минуты, получил желтую карточку и был заменён под занавес встречи.
В результате победителем поединка стала команда «Линкольн Сити», сумевшая одержать победу с минимальным счетом 1:0.
Статистический портал SofaScore оценил Варфоломеева средним баллом в команде – 7.1.
Самый высокий балл получил вратарь «Бертона» Филипп Дудек, оформивший семь сейвов. Общая оценка голкипера – 8.4.
Оценка матча «Бертон Альбион» – «Линкольн Сити» от SofaScore
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Шахтер» готов продать Кевина
Лиссабонский клуб готов оставить «горнякам» 20% прав на Георгия Судакова