Уверенный старт. Озвучена оценка украинца в первом матче за Линкольн

26 августа «Линкольн Сити» встретился с клубом «Бертон Альбион» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги.

Местом проведения матча стал стадион «Pirelli Stadium» в городе Бертон-апон-Трент.

Дебютный матч за «Линкольн Сити» провёл 21-летний украинский полузащитник Иван Варфоломеев, который недавно присоединился к команде из словацкого «Слована» Либерец.

Украинский футболист сыграл 84 минуты, получил желтую карточку и был заменён под занавес встречи.

В результате победителем поединка стала команда «Линкольн Сити», сумевшая одержать победу с минимальным счетом 1:0.

Статистический портал SofaScore оценил Варфоломеева средним баллом в команде – 7.1.

Самый высокий балл получил вратарь «Бертона» Филипп Дудек, оформивший семь сейвов. Общая оценка голкипера – 8.4.

Оценка матча «Бертон Альбион» – «Линкольн Сити» от SofaScore