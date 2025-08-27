Неудачный дебют. Известна оценка Таловерова за первый матч в Сток Сити
Максим не спас свою команду от вылета в Кубке английских лиг
26 августа прошли первые матчи 1/32 финала Кубка английской лиги.
В одном из поединков представитель Чемпионшипа «Сток Сити» на своём поле принимал «Бредфорд» из Первой лиги Англии.
В стартовом составе хозяев впервые вышел украинский защитник Максим Таловеров, дебютировавший за новую команду.
«Сток Сити» потерпел разгромное поражение со счётом 0:3, а Таловеров провёл на поле 63 минуты, не отметившись результативными действиями.
Статистический портал SofaScore опубликовал оценки футболистов за матч Кубка. Игроком поединка признан защитник «Бредфорда» Брэдли Холлидей, который забил гол и получил 8,1 балла.
Выступление Таловерова оценено невысоко: 6,2 балла. Худшие оценки в составе «Сток Сити» получили только вратарь, нападающий и левый вингер.
Оценка матча «Сток Сити» – «Брэдфорд» от SofaScore
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мацей Кендзьорек вошел в тренерский штаб Александра Шовковского
Главные новости за 26 августа на Sport.ua