Неудачный дебют. Известна оценка Таловерова за первый матч в Сток Сити

26 августа прошли первые матчи 1/32 финала Кубка английской лиги.

В одном из поединков представитель Чемпионшипа «Сток Сити» на своём поле принимал «Бредфорд» из Первой лиги Англии.

В стартовом составе хозяев впервые вышел украинский защитник Максим Таловеров, дебютировавший за новую команду.

«Сток Сити» потерпел разгромное поражение со счётом 0:3, а Таловеров провёл на поле 63 минуты, не отметившись результативными действиями.

Статистический портал SofaScore опубликовал оценки футболистов за матч Кубка. Игроком поединка признан защитник «Бредфорда» Брэдли Холлидей, который забил гол и получил 8,1 балла.

Выступление Таловерова оценено невысоко: 6,2 балла. Худшие оценки в составе «Сток Сити» получили только вратарь, нападающий и левый вингер.

Оценка матча «Сток Сити» – «Брэдфорд» от SofaScore