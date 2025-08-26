Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неудачный дебют Таловерова. Сток Сити потерпел разгромное поражение в Кубке
Кубок Английской лиги
Сток Сити
26.08.2025 21:45 – FT 0 : 3
Брэдфорд Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок английской лиги
26 августа 2025, 23:40 | Обновлено 26 августа 2025, 23:55
221
1

Неудачный дебют Таловерова. Сток Сити потерпел разгромное поражение в Кубке

«Брэдфорд» из третьего по силе дивизиона Англии не заметил сопротивления от соперника

26 августа 2025, 23:40 | Обновлено 26 августа 2025, 23:55
221
1
Неудачный дебют Таловерова. Сток Сити потерпел разгромное поражение в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

26 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка английской лиги, в котором встретились «Сток Сити» и «Брэдфорд», который выступает в третьем по силе дивизионе.

Хозяева не сумели ничего противопоставить сопернику и потерпели разгромное поражение со счетом 0:3.

В первом тайме в ворота «Сток Сити» залетело два гола – сначала отметился нападающий Свон, потом защитник Холлидей. Во второй половине игры преимущество гостей стало еще больше после того, как результативным ударом отметился полузащитник Лепсли.

В стартовом составе «Сток Сити» вышел защитник сборной Украины Максим Таловеров, который дебютировал в первой команде после своего перехода. Футболист провел на поле 63 минуты, после чего был заменен и отправился на скамейку запасных.

Кубок Английской лиги, 1/32 финала. 26 августа

Сток Сити Брэдфорд 0:3

Голы: Свон, 12, Холлидей, 31, Лепсли, 62

По теме:
Ярмолюк вышел на замену, Брентфорд одолел Борнмут в Кубке английской лиги
Кубок лиги. Украинский футболист дебютировал за английский клуб
Вулверхэмптон – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок английской лиги по футболу Сток Сити Брэдфорд Максим Таловеров
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
Футбол | 26 августа 2025, 07:12 31
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»

Андрей Шахов отреагировал на конфликт в клубе

Бенфика предложила Шахтеру 27 млн евро за футболиста сборной Украины
Футбол | 26 августа 2025, 19:33 15
Бенфика предложила Шахтеру 27 млн евро за футболиста сборной Украины
Бенфика предложила Шахтеру 27 млн евро за футболиста сборной Украины

Лиссабонский клуб нацелен на трансфер полузащитника Георгия Судакова

Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Футбол | 26.08.2025, 11:17
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Теннис | 26.08.2025, 03:23
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
«Это каждый матч такое, иди нах**й». Звезда Реала обматерил Хаби Алонсо
Футбол | 26.08.2025, 23:45
«Это каждый матч такое, иди нах**й». Звезда Реала обматерил Хаби Алонсо
«Это каждый матч такое, иди нах**й». Звезда Реала обматерил Хаби Алонсо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Получається з ним вони пропустили 3 гола, а після його заміни ноль 🤔
Ответить
0
Популярные новости
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
25.08.2025, 04:03 5
Футбол
АНБЕР: «Я хочу, чтобы Усик ушел из бокса, я за него очень переживаю»
АНБЕР: «Я хочу, чтобы Усик ушел из бокса, я за него очень переживаю»
25.08.2025, 00:40
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
25.08.2025, 16:02 33
Футбол
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
25.08.2025, 01:38 10
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
25.08.2025, 03:56
Футбол
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
25.08.2025, 02:15 4
Бокс
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
26.08.2025, 08:36 1
Бокс
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
25.08.2025, 09:27 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем