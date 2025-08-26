Неудачный дебют Таловерова. Сток Сити потерпел разгромное поражение в Кубке
«Брэдфорд» из третьего по силе дивизиона Англии не заметил сопротивления от соперника
26 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка английской лиги, в котором встретились «Сток Сити» и «Брэдфорд», который выступает в третьем по силе дивизионе.
Хозяева не сумели ничего противопоставить сопернику и потерпели разгромное поражение со счетом 0:3.
В первом тайме в ворота «Сток Сити» залетело два гола – сначала отметился нападающий Свон, потом защитник Холлидей. Во второй половине игры преимущество гостей стало еще больше после того, как результативным ударом отметился полузащитник Лепсли.
В стартовом составе «Сток Сити» вышел защитник сборной Украины Максим Таловеров, который дебютировал в первой команде после своего перехода. Футболист провел на поле 63 минуты, после чего был заменен и отправился на скамейку запасных.
Кубок Английской лиги, 1/32 финала. 26 августа
Сток Сити – Брэдфорд – 0:3
Голы: Свон, 12, Холлидей, 31, Лепсли, 62
A much-changed City exit the Carabao Cup. pic.twitter.com/1WEJid0k82— Stoke City FC (@stokecity) August 26, 2025
