Неудачный дебют Таловерова. Сток Сити потерпел разгромное поражение в Кубке

26 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка английской лиги, в котором встретились «Сток Сити» и «Брэдфорд», который выступает в третьем по силе дивизионе.

Хозяева не сумели ничего противопоставить сопернику и потерпели разгромное поражение со счетом 0:3.

В первом тайме в ворота «Сток Сити» залетело два гола – сначала отметился нападающий Свон, потом защитник Холлидей. Во второй половине игры преимущество гостей стало еще больше после того, как результативным ударом отметился полузащитник Лепсли.

В стартовом составе «Сток Сити» вышел защитник сборной Украины Максим Таловеров, который дебютировал в первой команде после своего перехода. Футболист провел на поле 63 минуты, после чего был заменен и отправился на скамейку запасных.

Кубок Английской лиги, 1/32 финала. 26 августа

Сток Сити – Брэдфорд – 0:3

Голы: Свон, 12, Холлидей, 31, Лепсли, 62