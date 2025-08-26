Защитник сборной Украины дебютирует за английский клуб в матче Кубка
Максим Таловеров выйдет в стартовом составе «Сток Сити»
26 августа в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги сыграют клубы «Сток Сити» и «Брэдфорд».
Поединок пройдёт на арене «Bet365» в Сток-он-Тренте.
Впервые в стартовом составе выйдет украинский защитник Максим Таловеров, который пропустил начало сезона из-за травмы.
В предыдущем этапе «Сток Сити» прошел «Уолсолл» (1:0), тогда как «Брэдфорд» на выезде обыграл «Блэкберн» (2:1).
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Стартовые составы на матч «Сток Сити» – «Брэдфорд».
