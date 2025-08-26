Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Защитник сборной Украины дебютирует за английский клуб в матче Кубка
Кубок английской лиги
26 августа 2025, 21:06 | Обновлено 26 августа 2025, 21:16
1261
0

Защитник сборной Украины дебютирует за английский клуб в матче Кубка

Максим Таловеров выйдет в стартовом составе «Сток Сити»

ФК Сток Сити. Максим Таловеров

26 августа в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги сыграют клубы «Сток Сити» и «Брэдфорд».

Поединок пройдёт на арене «Bet365» в Сток-он-Тренте.

Впервые в стартовом составе выйдет украинский защитник Максим Таловеров, который пропустил начало сезона из-за травмы.

В предыдущем этапе «Сток Сити» прошел «Уолсолл» (1:0), тогда как «Брэдфорд» на выезде обыграл «Блэкберн» (2:1).

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Стартовые составы на матч «Сток Сити» – «Брэдфорд».

Максим Таловеров Сток Сити Кубок английской лиги по футболу стартовые составы Брэдфорд
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
