Защитник сборной Украины дебютирует за английский клуб в матче Кубка

26 августа в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги сыграют клубы «Сток Сити» и «Брэдфорд».

Поединок пройдёт на арене «Bet365» в Сток-он-Тренте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Впервые в стартовом составе выйдет украинский защитник Максим Таловеров, который пропустил начало сезона из-за травмы.

В предыдущем этапе «Сток Сити» прошел «Уолсолл» (1:0), тогда как «Брэдфорд» на выезде обыграл «Блэкберн» (2:1).

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Стартовые составы на матч «Сток Сити» – «Брэдфорд».