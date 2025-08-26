Стало известно, почему Украина решила принимать Азербайджан в Кракове
Матч команды Сергея Реброва в квалификации ЧМ-2026 пройдет 13 октября
Отборочный цикл чемпионата мира 2026 по футболу сборная Украины начнет 5 сентября матчем с командой Франции в польском Вроцлаве.
Однако второй домашний матч с азербайджанцами подопечные Сергея Реброва проведут 13 октября в другом польском городе – Кракове.
Как стало известно Sport.ua, на смену дислокации повлияли следующие факторы: меньшая арендная плата (стадион во Вроцлаве категории 4 УЕФА и рассчитан на 45 105 тысяч болельщиков, тогда как «Краковия» значительно меньше – 15 тысяч мест), зрительский интерес (приезд топ-сборной Франции вызовет ажиотаж, а с Азербайджаном об этом не может быть и речи), логистика (от украинской границы до Кракова значительно короче расстояние), состояние газона (во Вроцлаве он заметно хуже, а в середине октября еще могут сказаться капризы погоды).
В отборочной группе также выступает сборная Исландии, которую украинцы примут 16 ноября в столице Польши – Варшаве.
