Кандидат из Ла Лиги. ПСЖ нашел новый клуб ненужному игроку

Испанский клуб «Реал Сосьедад» пытается подписать центрального полузащитника ПСЖ Карлоса Солера до окончания летнего трансферного окна.

Оба клуба ведут активные переговоры по поводу перехода, а сам футболист серьезно настроен вернуться в Ла Лигу.

Проблемой для «Реала» при подписании Карлоса может стать его высокая зарплата, которую он получает во Франции.

Прошлый сезон Карлос провёл в аренде в английском «Вест Хэме». Сыграв 33 матча за «молотобойцев», Карлос оформил один гол и одну результативную передачу.

На счету Солера 63 матча в составе ПСЖ, в которых полузащитник восемь раз забивал и восемь раз ассистировал.