Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кандидат из Ла Лиги. ПСЖ нашел новый клуб ненужному игроку
Франция
26 августа 2025, 21:25 | Обновлено 26 августа 2025, 21:40
658
0

Кандидат из Ла Лиги. ПСЖ нашел новый клуб ненужному игроку

Карлос Солер получил вариант переехать в «Реал Сосьедад»

26 августа 2025, 21:25 | Обновлено 26 августа 2025, 21:40
658
0
Кандидат из Ла Лиги. ПСЖ нашел новый клуб ненужному игроку
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Солер

Испанский клуб «Реал Сосьедад» пытается подписать центрального полузащитника ПСЖ Карлоса Солера до окончания летнего трансферного окна.

Оба клуба ведут активные переговоры по поводу перехода, а сам футболист серьезно настроен вернуться в Ла Лигу.

Проблемой для «Реала» при подписании Карлоса может стать его высокая зарплата, которую он получает во Франции.

Прошлый сезон Карлос провёл в аренде в английском «Вест Хэме». Сыграв 33 матча за «молотобойцев», Карлос оформил один гол и одну результативную передачу.

На счету Солера 63 матча в составе ПСЖ, в которых полузащитник восемь раз забивал и восемь раз ассистировал.

По теме:
Осталось 2 млн евро. Украинский клуб продал футболиста из-за долгов
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Челси и Ман Юнайтед продолжит карьеру в Серии А
Принято решение. Ливерпуль определился с судьбой полузащитника
трансферы Лига 1 (Франция) ПСЖ трансферы Лиги 1 Карлос Солер Реал Сосьедад чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги
Андрей Витренко Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Бокс | 26 августа 2025, 00:02 0
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть

Американец хочет увидеть чемпионский бой между Кермелом Мотоном и Ламонтом Роучем

Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Бокс | 26 августа 2025, 08:36 1
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»

Промоутер – о поединке Кроуфорд – Канело

Стало известно, почему Украина решила принимать Азербайджан в Кракове
Футбол | 26.08.2025, 21:50
Стало известно, почему Украина решила принимать Азербайджан в Кракове
Стало известно, почему Украина решила принимать Азербайджан в Кракове
Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»
Бокс | 26.08.2025, 00:03
Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»
Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Теннис | 26.08.2025, 19:48
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
26.08.2025, 07:12 31
Футбол
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
25.08.2025, 00:43
Футбол
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
26.08.2025, 11:17 7
Футбол
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
26.08.2025, 03:23 48
Теннис
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 81
Футбол
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
25.08.2025, 03:27
Бокс
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
25.08.2025, 16:56 12
Теннис
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
25.08.2025, 03:08 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем