Кандидат из Ла Лиги. ПСЖ нашел новый клуб ненужному игроку
Карлос Солер получил вариант переехать в «Реал Сосьедад»
Испанский клуб «Реал Сосьедад» пытается подписать центрального полузащитника ПСЖ Карлоса Солера до окончания летнего трансферного окна.
Оба клуба ведут активные переговоры по поводу перехода, а сам футболист серьезно настроен вернуться в Ла Лигу.
Проблемой для «Реала» при подписании Карлоса может стать его высокая зарплата, которую он получает во Франции.
Прошлый сезон Карлос провёл в аренде в английском «Вест Хэме». Сыграв 33 матча за «молотобойцев», Карлос оформил один гол и одну результативную передачу.
На счету Солера 63 матча в составе ПСЖ, в которых полузащитник восемь раз забивал и восемь раз ассистировал.
