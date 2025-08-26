ПСЖ пытался выгнать украинского военного со стадиона из-за флага Украины

Украинский военный с позывным «Днепрянин» поделился историей, как его пытались выгнать со стадиона французского «Пари Сен-Жермен» из-за флага Украины:

«Добрый день, я военный и в отпуске решил полететь на лучшие европейские стадионы. Первый матч я посетил в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Перед стадионом купил за 25 евро шарф «ПСЖ» из уважения к клубу. Зайдя на трибуну, я достал флаг нашей страны и обернул им себя. Через 5 минут подошли стюарды и попросили выйти с трибуны, когда мы вышли, они спросили, чей это флаг, я сказал: «Украина, Илья Забарный», на что они сказали: «Окей, можете смотреть дальше».

Я вернулся на трибуну, но это было только начало. Еще минут через 10 подошли уже стюарды и какие-то люди более высокого уровня, мы снова вышли, я спросил, какие проблемы? Они просили объяснить, что на флаге за символика? На флаге был изображен наш трезубец! Я плохо говорю по-французски, поэтому начал им в телефоне показывать, что означает наш герб. Пока я пытался это сделать, к нам подбежал охранник в бронежилете и форме, отличающейся от формы стюардов. Как я потом понял, это был один из руководителей безопасности на матче, и он эмоционально начал всем что-то говорить на французском, я его спросил: «What the problem???», на что он мне ответил: «Уважаемый, дайте мне минутку». И тут мне стало так приятно, что человек прибежал и заступился. По камерам наверняка увидел эту ситуацию! Он из Украины, просто живет и работает в Париже, я так понял. После его горячей беседы с ними я снова пошел смотреть футбол!

Но не надолго, через 10 минут уже другая охрана пришла и просила меня снять флаг, я отказал, он снова прибежал и успокоил их.

В четвертый раз ко мне на трибуну подошла целая делегация, один даже был в смокинге, и когда наш украинец начал ему объяснять про флаг, тот ему что-то сказал на ухо. Мой защитник, назову его так, подошел ко мне и говорит: «Дирекция «ПСЖ» позвонила и настаивает снять флаг». Я увидел в его глазах презрение к ним, но он на работе, я понимаю, большое ему спасибо. Я ему ответил, что я военный, и спросил, понимает ли он, что сейчас будет? Он ответил: «Да, это твое решение!»

Я встал, снял шарф «ПСЖ», и там был один охранник, который очень негативно и очень откровенно хотел, чтобы я снял флаг Украины. Я, выходя с трибуны, бросил в него шарф и сказал: «Дарю тебе», показывая пальцем вниз. Его взгляд был напуганным, этот его взгляд дорого стоит. Украинцы никогда не сдаются. Я покинул стадион еще до перерыва!

Илья Забарный, наш украинец, был в заявке на этот матч, а они, такое впечатление, впервые слышат о нашей стране, я уже не говорю о том, что у нас война!»