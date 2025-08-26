Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ пытался выгнать украинского военного со стадиона из-за флага Украины
Франция
26 августа 2025, 21:01 | Обновлено 26 августа 2025, 22:03
Неприятная история из Франции

Украинский военный с позывным «Днепрянин» поделился историей, как его пытались выгнать со стадиона французского «Пари Сен-Жермен» из-за флага Украины:

«Добрый день, я военный и в отпуске решил полететь на лучшие европейские стадионы. Первый матч я посетил в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Перед стадионом купил за 25 евро шарф «ПСЖ» из уважения к клубу. Зайдя на трибуну, я достал флаг нашей страны и обернул им себя. Через 5 минут подошли стюарды и попросили выйти с трибуны, когда мы вышли, они спросили, чей это флаг, я сказал: «Украина, Илья Забарный», на что они сказали: «Окей, можете смотреть дальше».

Я вернулся на трибуну, но это было только начало. Еще минут через 10 подошли уже стюарды и какие-то люди более высокого уровня, мы снова вышли, я спросил, какие проблемы? Они просили объяснить, что на флаге за символика? На флаге был изображен наш трезубец! Я плохо говорю по-французски, поэтому начал им в телефоне показывать, что означает наш герб. Пока я пытался это сделать, к нам подбежал охранник в бронежилете и форме, отличающейся от формы стюардов. Как я потом понял, это был один из руководителей безопасности на матче, и он эмоционально начал всем что-то говорить на французском, я его спросил: «What the problem???», на что он мне ответил: «Уважаемый, дайте мне минутку». И тут мне стало так приятно, что человек прибежал и заступился. По камерам наверняка увидел эту ситуацию! Он из Украины, просто живет и работает в Париже, я так понял. После его горячей беседы с ними я снова пошел смотреть футбол!

Но не надолго, через 10 минут уже другая охрана пришла и просила меня снять флаг, я отказал, он снова прибежал и успокоил их.

В четвертый раз ко мне на трибуну подошла целая делегация, один даже был в смокинге, и когда наш украинец начал ему объяснять про флаг, тот ему что-то сказал на ухо. Мой защитник, назову его так, подошел ко мне и говорит: «Дирекция «ПСЖ» позвонила и настаивает снять флаг». Я увидел в его глазах презрение к ним, но он на работе, я понимаю, большое ему спасибо. Я ему ответил, что я военный, и спросил, понимает ли он, что сейчас будет? Он ответил: «Да, это твое решение!»

Я встал, снял шарф «ПСЖ», и там был один охранник, который очень негативно и очень откровенно хотел, чтобы я снял флаг Украины. Я, выходя с трибуны, бросил в него шарф и сказал: «Дарю тебе», показывая пальцем вниз. Его взгляд был напуганным, этот его взгляд дорого стоит. Украинцы никогда не сдаются. Я покинул стадион еще до перерыва!

Илья Забарный, наш украинец, был в заявке на этот матч, а они, такое впечатление, впервые слышат о нашей стране, я уже не говорю о том, что у нас война!»

Кандидат из Ла Лиги. ПСЖ нашел новый клуб ненужному игроку
ПСЖ решил продать одного из конкурентов Забарного в чемпионат Катара
Пошли против российской пропаганды. ПСЖ изменил решение по Сафонову
ПСЖ флаг Украины Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Дмитрий Вус Источник: Telegram
turist86
Півні, тільки не гальські, а іншої породи 
Ответить
+7
F14
Я в шоці... а яким чином український прапор заважає? А якби це був прапор іншої країни, з котрої є гравець в складі інтернаціонального клубу ПСЖ? Щурі толерасти... 
Ответить
+5
kadaad .
Дерьмо лягушатное!
Ответить
+5
Boodya
Цікаво було б послухати пояснення песежи
Ответить
+4
Demid Romanchik
А усі військові у свою відпустку мають можливість за кордон виїжджати? Мої друзі дома були пару разів з 2022..Ну це мабуть особливі..
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Andre Chil
То зрозуміло, що псж похер на Україну, вони цього одічалого вже брали після вторгнення, а от якого туда Забарний поперся, ясне-красне за баблом, і ніяких умов мабуть не було, то все чиїсь мрії
Ответить
+2
Singularis
Так и есть. Многие люди во всём мире понятия не имеют о нашей беде.
Ответить
+2
0665826283
Це підтвержує мої висновки. що  в псж є московський слід ! просте запитання чому не вигнали андрофага воротаря ?Для чого вони звели разом українця і московита ? А тому що , намагаются доказать що ми "адін народ", і тому і Київ і вся Україна це "росія ". А той дібіл (тренер), за гроші каже що футбол поза політикою !
Ответить
+1
Trishovich
Так в ракетах русских фашистов 80% комплектующих из Европы 
Ответить
0
fin
Якась дуже мутна історія - схоже на замовну провокаційну.
Ответить
0
Burevestnik
дивне останнє: "що думає сам Забарний стосовно цього".
Хто йому скаже про той інцидент?   Ніхто!
Ответить
-1
CAHbI4
Ну тепер ПСЖ агенти кремля і москалі....
Ответить
-3
Пафосный
Ещё одна зрада зрадонька от ПСЖ☝️
Ответить
-4
Lulinnha
Весь мир устал от Украины. И это правда. Поскорее бы всё это закончилось. 
Ответить
-6
FCDK8841
Мир не крутится вокруг Украины
Ответить
-8
