97-я ракетка пояснила, как ей удалось обыграть Свитолину на US Open 2025

97-я ракетка мира Анна Бондар поделилась эмоциями после победы над украинкой Элиной Свитолиной в матче 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025:

«Было очень важно, что я смогла выиграть тот гейм [четвертый гейм первого сета, в котором Бондар отыграла пять брефк-поинтов]. В предыдущих встречах всегда было так, что она быстро уходила в отрыв в первой партии и начинала играть увереннее. Поэтому для меня принципиально было не отставать в счете и сразу сделать брейк. Это было ключевым моментом и позволило мне перехватить инициативу, чтобы сет разворачивался не так, как в прошлых матчах.

Я действовала смелее, чем в нашем матче на Уимблдоне. В Париже мы тоже сыграли хороший поединок. В этот раз я вышла играть против нее с другим подходом и тактикой, старалась максимально агрессивно использовать шансы. Против таких соперниц нельзя играть осторожно. Мы решили, что я должна действовать свободно и агрессивно по всему корту.

Без сомнения, это одна из самых больших побед в моей карьере. Ведь она одержана на мейджоре, против соперницы, которой я уже дважды проигрывала, и где фавориткой была не я. Это большая победа

Матч со Свитолиной до сих пор крутится в голове, я еще не думала о четверге [встреча с Марией Саккари], но останавливаться нельзя – будем готовиться и стараться показать максимум. Сейчас еще наслаждаюсь победой, но завтра начинается подготовка. Несколько лет назад мы играли в зале на харде. Тогда у меня еще не было опыта матчей против соперниц такого уровня, теперь он значительно больше. Я выйду на корт, чтобы сделать все возможное. Посмотрим, в какой она форме, в последнее время я мало ее видела. Но и она не является непобедимой».