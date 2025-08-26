БОНДАР: «Матч с Элиной? Когда увидела жеребьевку, я была очень недовольна»

Венгерская теннисистка Анна Бондар прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в матче 1/64 финала US Open 2025:

– Это потрясающе. Я очень счастлива. У меня нет слов. Это третий раз, когда я играю против нее на Grand Slan. Поэтому, когда я впервые увидела жеребьевку, я была очень недовольна, но потом мне пришлось смириться с этим и я начала думать, что третий раз должен стать счастливым. И так и вышло. Спасибо всем, кто остался и поддерживал меня. Это очень помогло мне.

– В этом матче было несколько ключевых моментов: брейк в начале второго сета, который позволил сохранить импульс первого сета, и, конечно, вам пришлось приложить все силы в конце второй партии, потому что Элина, как и ожидалось, начала отыгрываться, но вы удержались и довели матч до победы. Вы согласны, что это были ключевые моменты?

– Да, она отличная соперница, поэтому я ожидала, что она не сдастся. Она очень старалась, и в конце я была немного напряжена, но я очень довольна своими первыми подачами в последнем гейме.

– Вы сейчас тоже отлично играете в теннис, поздравляю с успехом в Гамбурге в июле. Вы все еще на волне успеха после своего первого финала WTA 250?

– Да, конечно, было обидно проиграть в финале, но я была очень довольна тем, как шли дела, и просто надеялась сохранить этот импульс и перенести его на основные турнира сезона. Так что я очень рада, что смогла выиграть здесь.

– В июле вы взяли небольшой перерыв, уехали в отпуск, недавно опубликовали несколько фотографий, похоже, вы где-то на пляже. Вы пытались немного отдохнуть? Это важно для теннисистов, график теннисистов очень напряженный, иногда нужно время, чтобы расслабиться, не так ли?

– Да, это было всего на пару дней, но мне это было очень нужно. Мне нужно было немного отключить мозг и перезагрузиться, и это сработало довольно хорошо. Так что, наверное, нужно сохранять привычный режим. Я провела несколько приятных дней, но я очень рада вернуться и играть на таком корте в вечерней сессии. Это потрясающе.

