Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. БОНДАР: «Матч с Элиной? Когда увидела жеребьевку, я была очень недовольна»
US Open
26 августа 2025, 07:02 |
146
0

БОНДАР: «Матч с Элиной? Когда увидела жеребьевку, я была очень недовольна»

Анна прокомментировала победу над Свитолиной в матче 1/64 финала US Open 2025

26 августа 2025, 07:02 |
146
0
БОНДАР: «Матч с Элиной? Когда увидела жеребьевку, я была очень недовольна»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анна Бондар

Венгерская теннисистка Анна Бондар прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в матче 1/64 финала US Open 2025:

– Это потрясающе. Я очень счастлива. У меня нет слов. Это третий раз, когда я играю против нее на Grand Slan. Поэтому, когда я впервые увидела жеребьевку, я была очень недовольна, но потом мне пришлось смириться с этим и я начала думать, что третий раз должен стать счастливым. И так и вышло. Спасибо всем, кто остался и поддерживал меня. Это очень помогло мне.

– В этом матче было несколько ключевых моментов: брейк в начале второго сета, который позволил сохранить импульс первого сета, и, конечно, вам пришлось приложить все силы в конце второй партии, потому что Элина, как и ожидалось, начала отыгрываться, но вы удержались и довели матч до победы. Вы согласны, что это были ключевые моменты?

– Да, она отличная соперница, поэтому я ожидала, что она не сдастся. Она очень старалась, и в конце я была немного напряжена, но я очень довольна своими первыми подачами в последнем гейме.

– Вы сейчас тоже отлично играете в теннис, поздравляю с успехом в Гамбурге в июле. Вы все еще на волне успеха после своего первого финала WTA 250?

– Да, конечно, было обидно проиграть в финале, но я была очень довольна тем, как шли дела, и просто надеялась сохранить этот импульс и перенести его на основные турнира сезона. Так что я очень рада, что смогла выиграть здесь.

– В июле вы взяли небольшой перерыв, уехали в отпуск, недавно опубликовали несколько фотографий, похоже, вы где-то на пляже. Вы пытались немного отдохнуть? Это важно для теннисистов, график теннисистов очень напряженный, иногда нужно время, чтобы расслабиться, не так ли?

– Да, это было всего на пару дней, но мне это было очень нужно. Мне нужно было немного отключить мозг и перезагрузиться, и это сработало довольно хорошо. Так что, наверное, нужно сохранять привычный режим. Я провела несколько приятных дней, но я очень рада вернуться и играть на таком корте в вечерней сессии. Это потрясающе.

Видеообзор матча Анна Бондар – Элина Свитолина

По теме:
Новая прическа, но прежняя мощь. Алькарас одолел Голиафа на старте US Open
45-летняя Винус Уильямс выиграла сет у 13-й ракетки в 1/64 финала US Open
ФОТО. Свитолина разбила ракетку после досадного поражения на US Open 2025
Анна Бондар Элина Свитолина US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Теннис | 26 августа 2025, 03:23 14
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025

В первом раунде мейджора в Нью-Йорке Элина уступила Анне Бондар в двух сетах

Итаума планирует провести следующий бой за титул чемпиона в супертяжах
Бокс | 25 августа 2025, 14:02 6
Итаума планирует провести следующий бой за титул чемпиона в супертяжах
Итаума планирует провести следующий бой за титул чемпиона в супертяжах

Фрэнк Уоррен намерен организовать поединок британца с Кубратом Пулевым или Филипом Хрговичем

Украинский форвард прокомментировал свой переход из Динамо в Шахтер
Футбол | 25.08.2025, 11:43
Украинский форвард прокомментировал свой переход из Динамо в Шахтер
Украинский форвард прокомментировал свой переход из Динамо в Шахтер
Свитолина впервые за семь лет проиграла матч первого раунда на Grand Slam
Теннис | 26.08.2025, 05:42
Свитолина впервые за семь лет проиграла матч первого раунда на Grand Slam
Свитолина впервые за семь лет проиграла матч первого раунда на Grand Slam
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Бокс | 25.08.2025, 07:59
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
24.08.2025, 11:00 80
Другие виды
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
24.08.2025, 23:41
Теннис
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
25.08.2025, 02:15 3
Бокс
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
25.08.2025, 03:08 6
Футбол
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
25.08.2025, 03:27
Бокс
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
24.08.2025, 09:20 23
Футбол
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
25.08.2025, 04:42 7
Футбол
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
25.08.2025, 00:43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем