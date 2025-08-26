ФОТО. Свитолина разбила ракетку после досадного поражения на US Open 2025

В ночь на 26 августа украинская теннисистка Элина Свитолина уступила Анне Бондар в матче 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025.

Украинка потерпела поражение со счетом 2:6, 4:6 за 1 час и 41 минуту. Это было третье очное противостояние соперниц, Элина впервые проиграла Анне.

После завершения встречи Свитолина разбила ракетку, несколько раз удари ею об корт.

Элина впервые с 2018 года не сумела преодолеть первый раунд Grand Slam и впервые с 2014 проиграла в стартовом поединке на US Open.

