Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Свитолина разбила ракетку после досадного поражения на US Open 2025
US Open
26 августа 2025, 06:27 |
991
0

ФОТО. Свитолина разбила ракетку после досадного поражения на US Open 2025

Элина уступила Анне Бондар в стартовом матче мейджора в Нью-Йорке

26 августа 2025, 06:27 |
991
0
ФОТО. Свитолина разбила ракетку после досадного поражения на US Open 2025
Элина Свитолина

В ночь на 26 августа украинская теннисистка Элина Свитолина уступила Анне Бондар в матче 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025.

Украинка потерпела поражение со счетом 2:6, 4:6 за 1 час и 41 минуту. Это было третье очное противостояние соперниц, Элина впервые проиграла Анне.

После завершения встречи Свитолина разбила ракетку, несколько раз удари ею об корт.

Элина впервые с 2018 года не сумела преодолеть первый раунд Grand Slam и впервые с 2014 проиграла в стартовом поединке на US Open.

ФОТО. Свитолина разбила ракетку после досадного поражения на US Open 2025

По теме:
Новая прическа, но прежняя мощь. Алькарас одолел Голиафа на старте US Open
БОНДАР: «Матч с Элиной? Когда увидела жеребьевку, я была очень недовольна»
45-летняя Винус Уильямс выиграла сет у 13-й ракетки в 1/64 финала US Open
фото Элина Свитолина Анна Бондар US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль вырвал победу на 90+10 минуте. Сороки чуть не совершили чудо
Футбол | 26 августа 2025, 00:05 20
Ливерпуль вырвал победу на 90+10 минуте. Сороки чуть не совершили чудо
Ливерпуль вырвал победу на 90+10 минуте. Сороки чуть не совершили чудо

16-летний Рио Нгумоха забил победный гол в компенсированное время

Свитолина впервые за семь лет проиграла матч первого раунда на Grand Slam
Теннис | 26 августа 2025, 05:42 0
Свитолина впервые за семь лет проиграла матч первого раунда на Grand Slam
Свитолина впервые за семь лет проиграла матч первого раунда на Grand Slam

В ночь на 26 августа Элина потерпела поражение от Анны Бондар в 1/64 финала US Open

Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Футбол | 25.08.2025, 09:27
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Футбол | 25.08.2025, 18:45
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
Теннис | 25.08.2025, 16:56
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
24.08.2025, 09:20 23
Футбол
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
24.08.2025, 11:41
Биатлон
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
25.08.2025, 16:02 33
Футбол
«Вы это увидите. Это еще не все». Луческу – о Забарном и конкуренции в ПСЖ
«Вы это увидите. Это еще не все». Луческу – о Забарном и конкуренции в ПСЖ
24.08.2025, 13:29 4
Футбол
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
25.08.2025, 02:15 3
Бокс
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
24.08.2025, 11:30 2
Бокс
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
25.08.2025, 01:38 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем