ФОТО. Свитолина разбила ракетку после досадного поражения на US Open 2025

Элина уступила Анне Бондар в стартовом матче мейджора в Нью-Йорке
В ночь на 26 августа украинская теннисистка Элина Свитолина уступила Анне Бондар в матче 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025.
Украинка потерпела поражение со счетом 2:6, 4:6 за 1 час и 41 минуту. Это было третье очное противостояние соперниц, Элина впервые проиграла Анне.
После завершения встречи Свитолина разбила ракетку, несколько раз удари ею об корт.
Элина впервые с 2018 года не сумела преодолеть первый раунд Grand Slam и впервые с 2014 проиграла в стартовом поединке на US Open.
