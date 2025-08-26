Лаутаро Мартинес находится среди лучших аргентинских бомбардиров Серии А

В матче первого тура итальянской Серии А «Интер» победил «Торино» со счетом 5:0.

Один из голов в матче забил аргентинский нападающий «нерадзурри» Лаутаро Мартинес. Этот забитый мяч стал 116-м для форварда в Серии А.

Среди аргентинских футболистов Лаутаро Мартинес занимает 8-е место в списке бомбардиров за всю историю чемпионата Италии.

Всего 1 гол отделяет нападающего «Интера» от Абеля Бальбо, который забил 117 мячей, играя за «Удинезе», «Рому», «Парму» и «Фиорентину».

Рекордсменом остается Габриэль Батистута, в активе которого 183 забитых мяча в Серии А.

Аргентинские футболисты, забившие 100+ голов в итальянской Серии А