Лаутаро Мартинес находится среди лучших аргентинских бомбардиров Серии А
Лишь один гол отделяет нападающего от 7-го места в рейтинге
В матче первого тура итальянской Серии А «Интер» победил «Торино» со счетом 5:0.
Один из голов в матче забил аргентинский нападающий «нерадзурри» Лаутаро Мартинес. Этот забитый мяч стал 116-м для форварда в Серии А.
Среди аргентинских футболистов Лаутаро Мартинес занимает 8-е место в списке бомбардиров за всю историю чемпионата Италии.
Всего 1 гол отделяет нападающего «Интера» от Абеля Бальбо, который забил 117 мячей, играя за «Удинезе», «Рому», «Парму» и «Фиорентину».
Рекордсменом остается Габриэль Батистута, в активе которого 183 забитых мяча в Серии А.
Аргентинские футболисты, забившие 100+ голов в итальянской Серии А
- 183 – Габриэль Батистута (Фиорентина, Рома, Интер)
- 153 – Эрнан Креспо (Парма, Лацио, Интер, Милан, Дженоа)
- 147 – Омар Сивори (Ювентус, Наполи)
- 129 – Пауло Дибала (Палермо, Ювентус, Рома)
- 125 – Гонсало Игуаин (Наполи, Ювентус, Милан)
- 121 – Мауро Икарди (Сампдория, Интер)
- 117 – Абель Бальбо (Удинезе, Рома, Парма, Фиорентина)
- 116 – Лаутаро Мартинес (Интер)
