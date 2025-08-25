Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
25 августа 2025, 23:48 | Обновлено 26 августа 2025, 01:06
Интер феерично начал новый сезон Серии А, забив пять голов Торино

Миланцы обыграли туринцев со счетом 5:0

Интер феерично начал новый сезон Серии А, забив пять голов Торино
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер – Торино

В понедельник, 25 августа, состоялся матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Интер» и «Торино».

Игра прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Хозяева разгромили соперника со счетом 5:0.

Голы за миланцев сегодня забивали Алессандро Бастони, Маркус Тюрам (дубль), Лаутаро Мартинес и Анж-Йоан Бонни.

В еще одном матче игрового дня «Удинезе» и «Верона» победителя не определили – 1:1.

Серия А. 25 августа, 1-й тур.

Интер – Торино – 5:0

Голы: Бастони, 18, Тюрам, 36, 62, Мартинес, 52, Бонни, 72.

Интер: Зоммер, Бастони (Лима 86), Ачерби, Павар, Димарко (Аугусто 66), Думфрис, Мхитарян (Зелинский 79), Барелла, Сучич, Мартинес (Диуф 79), Тюрам (Бонни 67).

Торино: Исраэль, Бираги, Лазаро (Анджорин 79), Мазина, Коко, Казадеи, Илкхан (Тамез 58), Гинейтис, Влашич (Абухляль 58), Симеоне (Адамс 64), Нгонж (Педерсен 80).

Удинезе – Верона – 1:1

Голы: Кристенсен, 53 – Сердар, 73.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

