Стало известно, где состоится домашний матч Украины против Азербайджана
Поединок отбора к ЧМ-2026 состоится в Кракове
13 октября 2025 года сборная Украины примет Азербайджан в польском городе Краков на стадионе «Краковия». Об этом официально сообщила Украинская ассоциация футбола.
Арена, на которой сборная Украины играла уже дважды, вмещает чуть более 15 000 зрителей и является родной для местного клуба «Краковия».
Выездной матч Украины с Азербайджаном состоится 9 сентября 2025 года в Баку.
Кроме Украины и Азербайджана, в группе D отбора к чемпионату мира 2026 года сыграют команды Франции и Исландии.
Ранее Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на сентябрьские матчи.
