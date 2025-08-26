Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, где состоится домашний матч Украины против Азербайджана
Чемпионат мира
Стало известно, где состоится домашний матч Украины против Азербайджана

Поединок отбора к ЧМ-2026 состоится в Кракове

Стало известно, где состоится домашний матч Украины против Азербайджана
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября 2025 года сборная Украины примет Азербайджан в польском городе Краков на стадионе «Краковия». Об этом официально сообщила Украинская ассоциация футбола.

Арена, на которой сборная Украины играла уже дважды, вмещает чуть более 15 000 зрителей и является родной для местного клуба «Краковия».

Выездной матч Украины с Азербайджаном состоится 9 сентября 2025 года в Баку.

Кроме Украины и Азербайджана, в группе D отбора к чемпионату мира 2026 года сыграют команды Франции и Исландии.

Ранее Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на сентябрьские матчи.

Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
