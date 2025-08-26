Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Черноморец ищет врача через сервис бесплатных объявлений. Названа зарплата
Украина. Первая лига
26 августа 2025, 05:35 | Обновлено 26 августа 2025, 05:59
522
1

Черноморец ищет врача через сервис бесплатных объявлений. Названа зарплата

В Одессе подошли творчески к подбору персонала

Черноморец ищет врача через сервис бесплатных объявлений. Названа зарплата
ФК Черноморец

Футбольный клуб «Черноморец» из Одессы объявил о поиске врача спортивной медицины. Вакансия размещена на сервисе бесплатных объявлений, а указанная заработная плата составляет 25 тысяч гривен.

Клуб с богатой историей предлагает кандидату работу на полную занятость с официальным трудоустройством и полным социальным пакетом.

Основные обязанности включают: медицинское сопровождение игроков на тренировках и матчах; диагностику, лечение и реабилитацию травм; разработку индивидуальных программ восстановления; участие в медосмотрах новичков команды.

Требования: высшее медицинское образование, опыт работы от 2 лет в спортивной медицине, знание современных методов лечения травм и готовность работать в интенсивном ритме.

Рабочее место – СОК «Люстдорф» в Совиньоне. Кандидатам обещают работу в профессиональном клубе, сотрудничество с опытными тренерами и возможность карьерного роста.

По теме:
Николай ПАВЛОВ: «Ошибка молодости. Мы решили его снять с должности»
Хачериди перешел в Черноморец. Сколько сыграл за Динамо и сборную?
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
Черноморец Одесса медицина Совиньон зарплаты
Николай Степанов Источник
Перець
Зараз лікарі на швидкій 35 отримають, а в приватних від 40 тисяч на таку зарплату тільки медсестра 
Ответить
+2
