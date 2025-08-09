Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клубы из рф получили 10,8 млн евро платежами солидарности от УЕФА
Другие новости
09 августа 2025, 06:45 | Обновлено 09 августа 2025, 07:25
560
2

Клубы из рф получили 10,8 млн евро платежами солидарности от УЕФА

Черноморец, Реал Фарма, Металлург, Феникс-Мариуполь и Металлист 1925 подали жалобу

09 августа 2025, 06:45 | Обновлено 09 августа 2025, 07:25
560
2
Клубы из рф получили 10,8 млн евро платежами солидарности от УЕФА
УЕФА

УЕФА выплатила российским футбольным клубам более 10,8 млн евро в виде платежей солидарности с момента запрета на их участие в европейских турнирах из-за вторжения РФ в Украину, сообщает The Guardian. В то же время пять украинских клубов, находящихся в зоне военных действий, не получили подобных выплат.

Платежи солидарности предназначены для клубов, которые не смогли попасть в еврокубки по результатам на национальном уровне. Они призваны поддерживать конкурентный баланс в европейских чемпионатах.

Клубы РФ и национальная сборная находятся под запретом с февраля 2022 года, однако УЕФА выплатило Российскому футбольному союзу более 10 млн евро в период 2021–2025 годов. Эти средства должны быть распределены между клубами.

Пять клубов из Украины – «Черноморец», «Реал Фарма» Одесса, «Металлург» Запорожье, «Феникс» Мариуполь и «Металлист 1925» Харьков – пожаловались президенту УЕФА Александеру Чеферину на блокировку их выплат за сезоны 2023/24 и 2024/25 годов. В письме они указали, что причиной являются неопределенные требования банка в Швейцарии, связанные с географическим расположением клубов в зоне военных действий.

Клубы подчеркнули, что зона военных действий не является четко определенным регионом и фактически охватывает всю территорию Украины. При этом лишь часть Мариуполя и Запорожской области оккупированы, а Одесса и Харьков – нет. Украинские клубы отметили, что в это сложное время любая финансовая помощь очень важна для снижения финансового давления на команды. УЕФА пока не предоставил официальных комментариев по этому вопросу.

Эта информация вызвала дополнительные вопросы к политике УЕФА в отношении рф, поскольку Российский футбольный союз не был исключен из организации. При этом среди членов руководящих органов УЕФА находится Полина Юмашева, дочь бывшего советника Путина и бывшая жена олигарха Олега Дерипаски.

Ранее УЕФА штрафовал украинского тренера Александра Петракова за заявления о готовности взять в руки оружие против РФ, а в 2023 году отозвал предложение вернуть российскую юношескую сборную к международным соревнованиям после протестов ряда национальных ассоциаций.

Кроме того, Украинская ассоциация футбола в 2025 году жаловалась, что Россия продолжает получать рейтинговые очки УЕФА, которые влияют на квоты команд в еврокубках, несмотря на санкции. Эти факты вызывают обеспокоенность по поводу влияния политики на футбол и справедливости европейских футбольных органов.

По теме:
Кривбасс – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФОТО. Юные футболисты из Днепра, победители Кубка регионов, посетили Париж
Кривбасс – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
УЕФА финансы Черноморец Одесса Реал Фарма Одесса Металлург Запорожье Феникс-Мариуполь Металлист 1925 Александер Чеферин Российский футбольный союз Украинская ассоциация футбола дисквалификация россии
Николай Степанов Источник: The Guardian
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Футбол | 08 августа 2025, 21:30 1
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ

Украинец окажется в топ-команде Европы

Тренер Полтавы оценил историческую победу своего клуба в УПЛ: «Заслужено»
Футбол | 09 августа 2025, 08:51 0
Тренер Полтавы оценил историческую победу своего клуба в УПЛ: «Заслужено»
Тренер Полтавы оценил историческую победу своего клуба в УПЛ: «Заслужено»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

Шахтер ведет переговоры по трансферу нападающего. Предложение сделано
Футбол | 08.08.2025, 10:55
Шахтер ведет переговоры по трансферу нападающего. Предложение сделано
Шахтер ведет переговоры по трансферу нападающего. Предложение сделано
Марта Костюк – Татьяна Мария. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 09.08.2025, 08:34
Марта Костюк – Татьяна Мария. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Марта Костюк – Татьяна Мария. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Футбол | 08.08.2025, 11:16
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
batistuta
То для русні копійки. Вони за нафту триліонами ворочають. Купують усіх Трампів та Меркелей! Це нова реальність!
Ответить
0
DaVinci
Ну так по факту це кешбек від уєфа. Віддали частину того, що їм заплатив газпром
Ответить
0
Популярные новости
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
07.08.2025, 20:16 11
Другие виды
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
07.08.2025, 08:37 2
Футбол
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 4
Футбол
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
07.08.2025, 08:45 1
Футбол
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 176
Футбол
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
07.08.2025, 10:24 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем