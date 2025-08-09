УЕФА выплатила российским футбольным клубам более 10,8 млн евро в виде платежей солидарности с момента запрета на их участие в европейских турнирах из-за вторжения РФ в Украину, сообщает The Guardian. В то же время пять украинских клубов, находящихся в зоне военных действий, не получили подобных выплат.

Платежи солидарности предназначены для клубов, которые не смогли попасть в еврокубки по результатам на национальном уровне. Они призваны поддерживать конкурентный баланс в европейских чемпионатах.

Клубы РФ и национальная сборная находятся под запретом с февраля 2022 года, однако УЕФА выплатило Российскому футбольному союзу более 10 млн евро в период 2021–2025 годов. Эти средства должны быть распределены между клубами.

Пять клубов из Украины – «Черноморец», «Реал Фарма» Одесса, «Металлург» Запорожье, «Феникс» Мариуполь и «Металлист 1925» Харьков – пожаловались президенту УЕФА Александеру Чеферину на блокировку их выплат за сезоны 2023/24 и 2024/25 годов. В письме они указали, что причиной являются неопределенные требования банка в Швейцарии, связанные с географическим расположением клубов в зоне военных действий.

Клубы подчеркнули, что зона военных действий не является четко определенным регионом и фактически охватывает всю территорию Украины. При этом лишь часть Мариуполя и Запорожской области оккупированы, а Одесса и Харьков – нет. Украинские клубы отметили, что в это сложное время любая финансовая помощь очень важна для снижения финансового давления на команды. УЕФА пока не предоставил официальных комментариев по этому вопросу.

Эта информация вызвала дополнительные вопросы к политике УЕФА в отношении рф, поскольку Российский футбольный союз не был исключен из организации. При этом среди членов руководящих органов УЕФА находится Полина Юмашева, дочь бывшего советника Путина и бывшая жена олигарха Олега Дерипаски.

Ранее УЕФА штрафовал украинского тренера Александра Петракова за заявления о готовности взять в руки оружие против РФ, а в 2023 году отозвал предложение вернуть российскую юношескую сборную к международным соревнованиям после протестов ряда национальных ассоциаций.

Кроме того, Украинская ассоциация футбола в 2025 году жаловалась, что Россия продолжает получать рейтинговые очки УЕФА, которые влияют на квоты команд в еврокубках, несмотря на санкции. Эти факты вызывают обеспокоенность по поводу влияния политики на футбол и справедливости европейских футбольных органов.