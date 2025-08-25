Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Юная звезда вылетела: Крейчикова выбила чемпионку Монреаля с US Open 2025
US Open
25 августа 2025, 19:54 | Обновлено 25 августа 2025, 20:00
2

Юная звезда вылетела: Крейчикова выбила чемпионку Монреаля с US Open 2025

Барбора в двух сетах разобралась с Викторией Мбоко в первом раунде мейджора в США

Юная звезда вылетела: Крейчикова выбила чемпионку Монреаля с US Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

Победительница Ролан Гаррос 2021 и Уимблдона-2024 Барбора Крейчикова (WTA 62) успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде чешка в двух сетах разобрался с 18-летней 23-й ракеткой мира Викторией Мбоко (WTA 23), которая в начале августа стала чемпионкой тысячника в Монреале. Крейчикова добыла победу за 1 час и 23 минуты.

US Open 2025. 1/64 финала

Барбора Крейчикова (Чехия) – Виктория Мбоко (Канада) [22] – 6:3, 6:2

Крейчикова провела первое очное противостояние против Мбоко.

Следующей соперницей Барборы будет представительница Японии Моюка Утидзима, которая днем ранее в первом круге отыграла семь матчболов у Ольги Данилович.

Крейчикова проводит лишь восьмой турнир в 2025 году. Половину сезона чешская теннисистка пропустила из-за травмы спины.

Барбора Крейчикова Виктория Мбоко US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
