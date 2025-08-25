Камбек дня: японка на US Open отыграла 7 матчболов и вышла в 1/32 финала

Японская теннисистка Моюка Утидзима (WTA 92) успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде японка в трех сетах переиграла сербку Ольгу Данилович (WTA 41) за 3 часа и 12 минут.

US Open 2025. 1/64 финала

Моюка Утидзима (Япония) – Ольга Данилович (Сербия) – 7:6 (7:2), 4:6, 7:6 (11:9)

В третьей партии Утидзима отыграла семь матчболов: три на приеме в девятом гейме, три на подаче в 12-м гейме и один на супертай-брейке.

Утидзима провела второе очное противостояние против Данилович. Моюка взяла реванш за поражение в Руане-2025 в апреле.

Во втором круге Утидзима поборется против победительницы матча Барбора Крейчикова – Виктория Мбоко.