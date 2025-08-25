Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Камбек дня: японка на US Open отыграла 7 матчболов и вышла в 1/32 финала
US Open
25 августа 2025, 00:28 | Обновлено 25 августа 2025, 00:36
145
0

Камбек дня: японка на US Open отыграла 7 матчболов и вышла в 1/32 финала

Мююка Утидзима в трех сетах одолела Ольгу Данилович в матче 1/64 финала

25 августа 2025, 00:28 | Обновлено 25 августа 2025, 00:36
145
0
Камбек дня: японка на US Open отыграла 7 матчболов и вышла в 1/32 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Моюка Утидзима

Японская теннисистка Моюка Утидзима (WTA 92) успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде японка в трех сетах переиграла сербку Ольгу Данилович (WTA 41) за 3 часа и 12 минут.

US Open 2025. 1/64 финала

Моюка Утидзима (Япония) – Ольга Данилович (Сербия) – 7:6 (7:2), 4:6, 7:6 (11:9)

В третьей партии Утидзима отыграла семь матчболов: три на приеме в девятом гейме, три на подаче в 12-м гейме и один на супертай-брейке.

Утидзима провела второе очное противостояние против Данилович. Моюка взяла реванш за поражение в Руане-2025 в апреле.

Во втором круге Утидзима поборется против победительницы матча Барбора Крейчикова – Виктория Мбоко.

По теме:
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Юлия Стародубцева – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Моюка Утидзима Ольга Данилович US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Футбол | 24 августа 2025, 09:20 18
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом

Изаки присоединится к «горнякам»

Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Бокс | 24 августа 2025, 10:40 0
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»

Известный в прошлом тренер – о Джо Луисе

Довели дело до конца. Металлист 1925 победил Оболонь
Футбол | 24.08.2025, 19:52
Довели дело до конца. Металлист 1925 победил Оболонь
Довели дело до конца. Металлист 1925 победил Оболонь
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Футбол | 24.08.2025, 01:19
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Радукану добыла первую победу в Нью-Йорке со времен триумфа на US Open 2021
Теннис | 24.08.2025, 20:20
Радукану добыла первую победу в Нью-Йорке со времен триумфа на US Open 2021
Радукану добыла первую победу в Нью-Йорке со времен триумфа на US Open 2021
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
23.08.2025, 11:18 1
Футбол
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
23.08.2025, 00:02
Бокс
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 10
Футбол
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
23.08.2025, 17:43 4
Волейбол
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
23.08.2025, 08:44
Бокс
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
23.08.2025, 04:23 1
Бокс
Конфликт Ярмоленко и Шовковского. Что случилось на тренировке Динамо?
Конфликт Ярмоленко и Шовковского. Что случилось на тренировке Динамо?
23.08.2025, 05:59 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем