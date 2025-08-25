Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ITF
Украинский теннисист завоевал пятый парный трофей в сезоне 2025 года

Александр Овчаренко стал чемпионом парного турнира ITF M25 в городе Леза

Украинский теннисист завоевал пятый парный трофей в сезоне 2025 года
Instagram

23-летний украинский теннисист Александр Овчаренко завоевал парный трофей на грунтовом турнире ITF M25 в итальянском городе Леза.

В финале украинец и его напарник Джанлука Каденассо (Италия) переиграл третий сеяный тандем Франческо Форти (Италия) / Джовани Орадини (Италия) в трех сетах за 1 час и 29 минут.

ITF M25. Пары. Грунт, финал

Джанлука Каденассо (Италия) / Александр Овчаренко (Украина) [1] – Франческо Форти (Италия) / Джовани Орадини (Италия) [3] – 6:7 (6:8), 6:3, [10:5]

Овчаренко выиграл 13-й парный трофей в карьере и пятый в сезоне 2025 года. В середине июле Александр вместе с Владиславом Орловым стал чемпионом соревнований категории ITF M25 в Австрии.

В одиночном разряде 25-тысячника в городе Леза Овчаренко добрался до полуфинала, где уступил будущему триумфатору Лоренцо Карбони.

Александр Овчаренко
